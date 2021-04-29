印度給世界的震驚和教訓

人口13.9億、實際人口可能超過中國(14.4億，最新調查不到14億)的印度 ，近日第二波疫情大爆發。每日確診數都逾30萬、病亡數逾2000人，已成全球疫災的震央。醫院遺體堆積如山、公園改為焚葬場，新聞照片讓全世界怵目驚心。印度雙重突變的變種病毒更讓國際緊張，值得在美國 的我們警惕。

和美國病亡逾57萬比，印度病亡數已逾20萬，還是小巫見大巫。但美國迄今未禁止來自印度的旅客入境，加州、紐約都是印度裔集中地，印度變種病毒會不會傳進美國？地球村沒有獨善其身之地，大家都怕怕。

白宮抗疫顧問佛奇批評富國不顧窮國死活，未提供足夠抗疫資源給印度，說得有道理。印度重蹈抗疫自信、大意的覆轍，總理莫廸等難辭其咎。拜登總統宣布支援印度製造疫苗 材料，美國Novavax藥廠新研發疫苗將向印度提供11億劑疫苗，但最快要到年底，遠水恐難救近火。

今年2月，印度每日確診約僅1.2萬，病亡數維持在幾百人時，印度上下都慶幸已度過最危險階段。印度和英國合作生產疫苗，供應數十個國家，贏得國際讚譽，但印度人民僅完成1.3億劑疫苗注射，媒體還把莫廸捧為「疫苗大師」。

政客的德性各國皆然。印度疫情惡化，和幾個因素有關。印度宗教「大壺節」，上千萬人湧向恆河，跳入水中清洗罪過，使感染狂增；莫廸續在六個邦助選，群眾聚會不斷；印度種姓制度未變，賤民死活政府鞭長莫及，幾大因素糾纏，疫情焉有不大爆發之理。這是重演美國的噩夢。

貧富懸殊使印度讓世人同情和感歎。因為缺氧氣，價格飆漲數十倍，中產階層有錢能擠進醫院已算幸運，卻要兩人共擠一張病床；貧民窟的賤民死活根本沒人關心。而飛國外機票暴漲十倍，有錢人照樣搶，爭相逃亡國外避疫，這個奇葩國家的光怪陸離現象充滿網路。

中國和印度關係近期不睦，邊境衝突，導致「黑」印度成為中國人的樂事。北京當局支援印度氧氣，有意改善兩國關係，值得肯定。但莫廸和媒體想接受又怕被國內民族主義者責難，說話還帶刺，政治真是毒害人民。

反觀部分中國人，叫印度人「阿三」已充滿歧視，現在嘲笑印度人用洗牛糞浴、喝牛尿抗疫，但這些人是極少數，如果用戰狼觀點看世界，美印都成了「人間煉獄」。美國華人正面臨被歧視，該設身處地想想，己所不欲，勿施於人。

印度太早宣布抗疫勝利，自滿得意，現在措手不及，繼美國之後成為全球疫情新中心。如今美國各州日趨開放，疫苗注射漸普及，走向否極泰來。前三波疫情美國官方和民間疏忽心態和印度雷同，如今第四波疫情在中西部、南方各州還未脫險，千萬莫得意過早，鬆懈了提防。

美國疫苗生產漸呈過剩，高達四成民眾拒絕注射、500萬人只打一針就不打了，成抗疫新隱憂。加州和印度往來頻繁，須提防突變病毒從外國傳入，千萬別幸災樂禍或掉以輕心。