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辜汪會談28周年 張亞中：兩岸結束敵對 國民黨才有價值

記者楊青／洛杉磯報導
孫文學校校長張亞中。(本報資料照片)
孫文學校校長張亞中。(本報資料照片)

4月27日是「辜汪會談」28周年紀念日，海外中國國民黨聯盟舉辦網上論壇，研討「國民黨對兩岸關係應該承擔的歷史責任」。中國大陸台灣研究專家認為，大陸會不會對台灣動武，端看島内表現；國民黨黨主席候選人張亞中認為，結束兩岸敵對狀態，國民黨才有在台灣存在的價值以及生存空間。

廈門大學台灣研究院教授唐永紅認為，從1996年開始20多年來，台灣出現質變，一是從當初國强民弱的格局，演變為國弱民強；二是藍消綠長，從當年的藍大綠小演變為藍小綠大；三是國家認同逐漸疏離，從當初的兩岸同屬一個國家，演變為一中一台，成爲台灣社會普遍認知。

他認為，30年來民進黨利用各種機會改變台灣人的想法，但國民黨對阻擋台獨，無所作爲；而大陸多年來對台灣意識形態發展基本上隔岸觀火，消極無爲。

廈門大學台灣研究院唐永紅教授。（記者楊青／攝影）
廈門大學台灣研究院唐永紅教授。（記者楊青／攝影）

孫文學校總校長張亞中認為，最好的統一是和平統一，北京目前統一備戰狀態，台灣民進黨則快速地帶領台灣走向去中國化、去三民主義、去五權憲法的道路，而大陸武力統台聲勢日益高漲，兩岸對峙日益嚴重，美國為遏制中國大陸火上澆油。

他認為，國民黨應提出合情合理和平統一的大論述，兩岸關係應以相互尊重、平等對待為精神，台灣不追求台獨是最基本的；中國人不打中國人，是兩岸應有的共同認知。兩岸分治不分裂，雙方不再用武力威脅對方，台灣不要成爲外國勢力對抗中國大陸的工具，才可能和平統一。

海外中國國民黨聯盟共同發起人張學海。（檔案照）
海外中國國民黨聯盟共同發起人張學海。（檔案照）

徐中認為，國民黨本質屬於全中國的政黨， 以全民族的共同利益為考量歷史責任與基本義務， 不能因為當前的政治困境而畫地自限。這一代人幾乎都經過民族的內耗， 儘早結束歷史紛爭才能早日為下一代造福， 再糾結於近代歷史觀上的分歧無助於化解當前緊張局勢， 放眼未來造福後人才是當務之急。

張學海認為，蔡英文就任六年來兩岸關係跌至谷底，目前台海關係已到了歷史最危險時刻，海外僑胞至為憂心。

謝宗煌認為，最近國台辦認定，「1949年以後，國民黨已經喪失中國合法政府的地位」，這是否意謂著台灣人民只有剩下被迫統一與台獨的選項？會否讓主張台獨的更獨，更多中間選民靠向獨立？值得多加思考。

台灣 中國 國民黨

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