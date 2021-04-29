抗議仇亞犯罪 亞裔傳統月發起汽車遊行 影星吳彥祖力挺

影星吳彥祖發起汽車遊行抗議反亞裔仇恨犯罪。（記者丁曙╱攝影）

5月是亞裔 文化傳統月(Asian American Heritage Month)，總統發表褒揚公告、地方舉辦慶祝活動，肯定亞太裔對美國 社會的貢獻。然而，最近一年來針對亞裔的仇恨犯罪事件層出不窮，因此，今年亞裔月將史無前例地改變慶祝方式，洛杉磯舉辦行汽車 遊行和集會，發出「停止仇恨亞裔」（StopAsianHate）呼聲。

電視人Charlene Shen主持「亞裔文化傳承月」圓桌會議啟動式。（記者丁曙╱攝影） 珠寶商李兆佳支持汽車遊行集會。（記者丁曙╱攝影）

2021「亞裔文化傳承月」圓桌會議啟動式28日舉行，影星吳彥祖（Daniel Wu）、珠寶商李兆佳(David Lee) 、汽車商Sean Lee和Rob Wang、電視主持Charlene Shen等出席，宣布5月1日上午舉行汽車遊行和集會，透過機械化運動陣勢，向全社會宣示「停止仇恨亞裔」、重建和諧社會的呼聲。

會議指出，最近一年來，美國攻擊亞裔的仇恨犯罪事件多達3800起，源自前總統川普及其屬下高官的錯誤言論，他們將新冠病毒稱為「中國病毒」，煽動起針對亞太裔的仇恨情緒，導致族裔對立，事態愈演愈烈。

汽車商Sean Lee支持汽車遊行集會。（記者丁曙╱攝影） 汽車商Rob Wang支持汽車遊行集會。（記者丁曙╱攝影）

會議強調，亞裔向來被視為美國社會「模範少數族裔」，勤奮工作，學習優秀，但很沉默，逆來順受。現在必須要改變刻板印象，奮起反抗，捍衛自己的權益，讓社會和政府聽到他們的怒吼，「亞裔不是病毒」！

5月1日（周六）上午9點，參加者自駕汽車或摩托車，到洛杉磯Auto Conduct汽車商場（1221 S. Santa Fe Ave，Los Angeles) 外集會，發表演說和動員，幫助人們提高針對亞裔的仇恨犯罪的認知。上午10時出發，車隊前往核桃市的李興華翡翠金城廣場（Hing Wa Lee Jewelers），地址1569 Fairway Dr., Walnut，繼續集會和造勢，歡迎參加。