連環槍手家中如軍火庫 兩受害者是亞裔 疑是仇恨犯罪

圖中車內為與警方對峙的槍手洛佩茲。（右）（視頻截圖）

發生在27日凌晨洛杉磯 市中心連環槍擊案，槍手洛佩茲（Carlos Lopez）隨機濫射槍殺了兩人，並有兩人受傷。警方在案發後搜查槍手的住所，發現大量武器彈藥，如同一個武器庫，其中還有合法擁有的AR-15半自動步槍。

槍手現年50歲，洛杉磯市居民。洛市警方27日案發時在現場發現槍手使用的一把手槍，確信是在濫射時使用的武器。警方正在調查是否槍手涉嫌非法擁槍，以及是否涉及仇恨犯罪，畢竟遭槍擊者中有兩名亞裔，其中一人死亡即華裔 朱明志，一人被子彈擦過頭皮。據消息來源稱，槍手在五個不同地點連續射擊動機不明，似乎與受害者並不熟悉。

據洛市警局局長摩爾（Michel Moore）表示，實際上槍手於當日凌晨1時前就開始作案，起初向一名在車內的男子射擊多發子彈，子彈均未擊中男子，但彈頭將男子頭部擦傷。十分鐘後，槍手駕車來到28街和Figueroa路交匯附近的星巴克咖啡 店得來速道，遭遇正等待購買咖啡的24歲男子Alexis Carbajal。

據悉兩人透過車窗有交流，隨後槍手射擊致對方死亡，當時車上受害者的新婚妻子也受傷，警方尚不確定她被彈片擊中還是車窗玻璃碎片擦傷。

不到15分鐘，槍手來到7街和Figueroa路交匯處，將正在工作的華裔優步司機朱明志射殺。

警方正在調查槍手是否涉嫌仇恨犯罪。槍手在逃離洛杉磯市區時，還向另外兩車射擊，擊中一輛特斯拉車，另一輛車沒有擊中。

警方歷經近三個小時追逐，在富樂頓市區的91號公路將槍手攔截，並利用刺釘路障將槍手車輪胎刺穿，使其無法快速行進。當日凌晨3時30分將槍手圍困。警方試圖令槍手繳械投降，他拒絕服從並從車擋風窗向警方射擊，被警方突擊小組擊斃。