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冒用受刑人詐領失業救濟金 加州逮69人

編譯組／綜合報導 
加州冒用受刑人身分詐領新冠疫情期間失業救濟金案，已逮捕69名嫌犯，並對其他1641起疑似案件持續偵辦。圖為先前辦案搜出的證物。(KRCA電視台)
加州冒用受刑人身分詐領新冠疫情期間失業救濟金案，已逮捕69名嫌犯，並對其他1641起疑似案件持續偵辦。圖為先前辦案搜出的證物。(KRCA電視台)

加州政府26日宣布，冒用受刑人身分詐領新冠疫情期間失業救濟金案，專案組自去年11月至今，已逮捕非屬監獄系統的69名嫌犯，並對其他1641起疑似案件持續偵辦。單以南加來說，已有23人被起訴，非屬監獄系統的九人被捕。  

沙加緬度縣檢察長舒伯特（Ann Marie Schubert）表示，加州付給詐騙者的總金額可能高達20億元，不過核發失業救濟的加州就業發展局（EDD）目前只確認11億元的流向。舒伯特在加州政府的公告中表示，失業補助詐騙的幅度史無前例，他們除了找出罪犯外，還要防止未來的類似案件。 

新冠疫情發生以來，各類補助詐騙案件層出不窮，州長紐森去年11月下令成立專責團隊，查處失業補助詐騙案。州務卿韋伯（Shirley Weber）26日公布調查至今的進度。另外，州政公告也強調，行政與司法部門針對這類案件的協同合作相當順暢，未來應能查出更多漏洞。 

不過，部分州議員對紐森的成效並不滿意，認為州府的動作不夠快。州眾議員派特森（Jim Pattterson）26日強調，紐森對天價詐騙案的應對能力不足，紐森選任的同一批檢察官本來就已經在查辦了。早在紐森成立專案組之前，九名地區檢察長與一名聯邦檢察官就已經發現上萬件詐騙疑案。 

當時除了發現有人冒用受刑人的身分盜領失業補助，還有囚犯與嫌犯裡應外合聯手詐領的。不過，獄方一度以隱私為由，拒絕提供社安碼（SSN）等個資給就業發展局，但最後在檢方介入調解後，就業發展局順利取得SSN核對申請人身分。另外，加州參議會勞工委員會26日也初審通過草案，未來可能賦予就發局取得個資的法源依據。

詐騙 加州 紐森

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