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馬里布溪公園凶殺案 華裔遺孀告政府失責 法官初裁證據不足

編譯組／綜合報導 
Tristan Beaudette、Erica Wu與小孩的合照。（ABC 7）
Tristan Beaudette、Erica Wu與小孩的合照。（ABC 7）

洛杉磯縣馬里布溪州立公園（Malibu Creek State Park）2016年至2018年間，曾經連續發生多起凶殺案，員警雖然要求上司向公眾提出警告，上司不但拒絕，還要下屬在男子Tristan Beaudette被殺後出面頂責。受害者遺孀、華裔Erica Wu因此狀告加州洛縣政府失責。不過法官初步裁定，控方證據不足，必須在30天內補全證據，以彰顯公部門失職之處。 

殺人凶手已經被捕，但在2017年幾次犯案後，巡官James Royal就曾要求上司向公眾提出警告，州立公園曾經發生多起凶殺，民眾應該留意。只是上司不但拒絕，還要James Royal在Tristan Beaudette被殺後出面頂責。遺孀Erica Wu據此以自己與兩名小孩的名義，狀告加州與洛縣政府失責，應為未為才會導致先生喪生。 

不過被告的政府公部門強調，Tristan Beaudette並未查詢相關資料，也沒有已知可能遇害的風險，因此政府沒有義務告知當地曾經發生過凶案。聖塔蒙尼卡高院法官Mark Epstein日前裁定，原告方Erica Wu等人的證據不夠周全，因此應該補強，才能讓失職案的審判繼續進行。 

當年35歲的Tristan Beaudette是在2018年6月間，與妻子和兩個女兒前往州立公園野營。一家人入睡後，Tristan Beaudette卻被槍殺，成為受害者之一。妻子事後才得知，當地已經發生過多起凶案，在先生過世後，還有人陸續遇害。 

州立公園 加州 洛縣

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