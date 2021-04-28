雪中送炭 PPE Unit送近千商家防疫品

亞市副市長鄭博仁現場擔任義工，幫忙搬運防疫物資。（記者張宏／攝影）

千名聖蓋博 谷小商家27日在亞凱迪亞（Arcadia )Santa Anita公園，領取PPE Unite提供的30天免費防疫 物資。對於那些飽受疫情衝擊的小商家來說，這些防疫物品無疑雪中送炭。

影音來源：記者張宏

PPE Unite是一個非營利組織，幫助小商家提供免費防疫物資。（記者張宏／攝影）

Santa Anita公園27日一早就排了長長車龍，來自聖蓋博谷各地的小商家們聚集在這裡領取防疫物質。PPE Unite 聯合創始人兼董事Jay Tsao 表示，這次為所有符合條件的小型企業主及員工提供30天個人防護用品供應量。申請的商家有多少員工就可領取相應數量的防疫產品，包括口罩、消毒洗手液、面罩等，且提供免下車領取服務。當天預計有近千名商家領取超過100萬件的防護用品。

來自聖蓋博谷各地的小商家們聚集在這裡領取防疫物質。（記者張宏／攝影）

他說，這些物資主要是來自縣政府和其他企業機構支持，感謝大家的愛心，隨著聖蓋博谷商戶陸續重啟，商家需要有足夠個人防護裝備，保障員工以及顧客的健康安全。他們的目標是在防護物資成本不斷上漲的當下，免費供應防護物資，同時幫助小企業減輕財務負擔。申請者中有40%以上為亞裔商家，有40%左右為女性業者。

開發商陳先生開車來領取口罩，他說，現在建材漲價，世道艱難，很多工人寧可在家領取失業救濟也不願意出來工作，對開發商來說非常不易。很感謝有機構願意幫助商家減輕負擔。

來自聖蓋博谷各地的小商家們聚集在這裡領取防疫物質。（記者張宏／攝影）

一名在亞市開補習班的韓裔 業者表示，她的補習班關門一年多，前幾周才開始營業。她沒有錢買防疫物資，幸好有人願意免費提供口罩、乾洗手等物資，讓她能減少開支。

亞市副市長鄭博仁現場擔任義工，幫忙搬運防疫物資，忙到汗流浹背。他表示，很感謝PPE Unite能把這些免費物資帶給聖蓋博谷的商家，其負責人Jay Tsao起到了很好的帶頭作用，彰顯了華人在美國最需要的時候無私奉獻的精神。

Jay Tsao表示，除了這次現場發放，如商家有需求，也可訪問PPE Unite官方網站:www.ppeunite.org申請防疫物資。