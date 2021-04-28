顏值+美味…疫情下訪洛城3家人氣甜品店 甜蜜報復

Artelice Patisserie位於布班克的店。（記者張宏／攝影）

之前居家隔離很多人饞甜品，卻苦於無法出門，現在隨疫情 趨緩，不少人開始甜蜜的「報復」，四處尋找南加人氣甜品店。除了簡單常規的奶油+水果+蛋糕，洛杉磯 有三家兼具顏值和美味的人氣甜品店，讓喜愛甜食的人感受甜品多重細節的魅力。

影音來源：記者張宏

Artelice Patisserie的甜品如藝術品。

Artelice Patisserie，葛萊美 大廚打造藝術品法式甜品

洛杉磯有很多甜品店，但像Artelice Patisserie這般漂亮的甜品卻不多見。這家店大廚Farid Azarang曾為葛萊美頒獎典禮晚宴製作甜品，難怪這裡的甜品隨便一款都顏值爆表。作為LA Eater評選2021年洛杉磯25家最讓人印象深刻甜品店之一的Artelice Patisserie，其甜品不僅造型優美如藝術品，口感也豐富，一份甜品裡面至少包含三層口感，有著法式甜品特有的豐富。

Artelice Patisserie的拿破崙。（記者張宏／攝影）

Artelice Patisserie的巧克力甜品Sophie。（記者張宏／攝影）

甜品店在洛杉磯小大阪（Sawtelle）和布班克（Burbank）各有一家店，店主坦言，去年疫情對生意影響巨大，所幸現在疫情好轉，人們對甜品熱情高漲，來店裡的客人越來越多，他有時也會贈送客人糕點表示感謝。

店裡的人氣甜品拿破崙、Cara、Exotic、提拉米蘇、Sophie都值得一試，可頌麵包也深受大家喜愛，有法式、義大利、西班牙等甜鹹餡料多種口味。有吃過他家可頌麵包的客人如此形容：宛如銀河系一樣的紋理，麵包酥脆而柔軟，裡面充滿了溫柔的愛，吃到都會覺得自己是個快樂的人。

地點：

11301 W Olympic Blvd UNIT 123, Los Angeles, CA 90064

117 N San Fernando Blvd, Burbank, CA 91502。

La Tropezienne Bakery，法國道地聖托佩塔

La Tropezienne Bakery店。（記者張宏／攝影）

這家甜品店也是LA Eater評選2021年洛杉磯25家最讓人印象深刻的甜品店之一。來自南法蔚藍海岸渡假勝地的聖托佩(Saint Tropez)的店主，帶來了道地的南法甜品聖托佩塔(Tarte Tropézienne)。

La Tropezienne Bakery主打南法分為甜品。（記者張宏／攝影）

Raspberry Tropezienne是一定要嘗試的。（記者張宏／攝影）

這家店內牆壁上掛著一幅美麗的聖托佩繪畫，周圍遍布整潔的大理石花紋和金色裝飾。這家的甜品甜度略低，具有令人難以置信的細膩和豐富口味，非常適合亞裔的口味。這裡有不同口味的聖托佩塔，作為香草芳香的鮮奶油餡的法式甜麵包夾心甜點，Raspberry Tropezienne是一定要嘗試的。可頌也是這裡的人氣單品，尤其是杏仁開心果牛角麵包。

地點：211 S La Brea Ave，Los Angeles, CA 90036。

Larchmont Bungalow Café，戶外環境一流

Larchmont Bungalow Café是一家人氣餐廳。Larchmont Bungalow Café

Larchmont Bungalow Café戶外就餐環境一流。（記者張宏／攝影）

這是一家非常有人氣的餐廳，在Yelp有四星半的好評。雖然主打是餐點，但它家甜品會帶來意外驚喜。比如包裹著白巧克力的草莓蛋糕，濕潤香甜。紅配藍色的紅藍天鵝絨鬆餅（Red and Blue Velvet Pancakes） 顏色繽紛，厚實的鬆餅，口感鬆軟，搭配芝士奶油，非常有滿足感。喜歡可麗餅可嘗試Crepes a la Anna，包覆著草莓、藍莓和紅莓，吃起來很過癮。

Larchmont Bungalow Café草莓蛋糕。（記者張宏／攝影）

這裡戶外用餐環境宜人，很適合在這裡和朋友聚會。

地點：2110 Sunset Blvd Ste N Los Angeles, CA 90026。