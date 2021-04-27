洛杉磯10億遊民資金 法官限60天說明用途

聯邦法官要求洛市60天內，詳細說明計劃如何為遊民使用10億資金。（本報檔案照）

洛杉磯 聯邦地區法官卡特（David O.Carter）在一項新的法庭命令中說，他將給洛杉磯市60天時間，要求詳細說明計劃如何為遊民使用10億元資金。但洛杉磯縣市均對此命令提出上訴。

負責監督洛杉磯遊民訴訟案的卡特，上周在一項初步禁令中命令洛市在七天之內將10億元資金存入代管賬戶，並將這些錢用於遊民。這項裁決是在洛市市長賈西提（Eric Garcetti) 公佈城市預算 案的同一天，洛市提案花費近10億元用於遊民。

卡特的命令還要求洛市和洛縣 在10月中旬之前，為洛市遊民巷(Skid Row)和市中心無家可歸的遊民提供庇護場所。

洛市和洛縣都對這項強制命令提出上訴，並要求在第九巡迴上訴法院有裁決出來之前，暫時中止卡特的要求。洛市在回應中辯稱，尚未擁有這10億元資金，其中有很大一部分將來自州和聯邦政府。

卡特周日提出保留他的目標，並給洛市60天時間來製定一項計劃，說明如何將10億資金花在遊民身上。洛市的計劃必須顯示資金來源、住房人數、經濟適用房項目的完工日期等，該計劃還必須詳細說明根據卡特的命令，如何解決住房和遊民之間的種族差異。