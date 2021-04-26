罷免紐森 共和黨人別鬧了

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罷免民主黨籍加州 州長紐森 的選民連署210萬個簽名，已呈交各縣政府核實，預計4月29日公布結果，預料可跨越149.5萬有效簽名的門檻成案，最可能舉行罷免現任州長與選出新任州長的投票時間為2021年11月。但這場罷免面臨加州疫情持續好轉，以及共和黨 人蜀中無大將的窘境，失敗的可能性非常大，如果罷免選舉到頭來變成一場馬戲團表演，反而重傷共和黨2022年11月州長選舉的大計。

罷免紐森幾乎註定會失敗的最大原因，就是加州疫情出乎意料的快速大幅好轉，從美國各州染疫和死亡人數最高的州，變成現在街市餐廳重現人潮，感染率降為全美最低的一州。這與疫苗施打越來越普及、大多數高危險群的老人已接種、大多數加州人比其它州的人更遵守防疫規定等有關。

但無論如何，紐森身為州長，必須概括承受疫情變好或變壞的結果。如果今年11月前疫情沒有再度明顯惡化，罷免紐森根本不可能。

其次，罷免紐森與重新選出州長，會同時出現在選票上，但共和黨人目前在檯面上的可能參選者，沒有一個具有全州性知名度，或有能力證明自己夠資格接掌大位。

共和黨籍的好萊塢真人秀明星、前奧林匹克十項全能冠軍凱特琳．詹納（Caitlyn Jenner）23日宣布加入州長選舉，雖然媒體廣為報導，但負面評價也多，連LGBTQ社區也罵聲連連。如果詹納出來選，共和黨真的不用玩了。她不但會分散媒體焦點，也會分掉一部分共和黨的票，更可能使選戰變成一場可笑的馬戲團表演。

第三，選舉日期是最不利的因素。罷免投票在2021年11月舉行如果通過，新任州長可能在12月才能正式上任。但紐森原本的任期到2022年底，州長換屆選舉訂2022年11月8日舉行。這意味著，不論誰當選，任期只有不到一年就要改選，從上任第一天就要開始籌款、安排改選行程和策略，還能有多少時間專注治理加州和嚴防疫情反撲？這場罷免選舉，早就註定是一場是勞民傷財、徒勞無功的政治遊戲。

然而，不支持在2021年罷免紐森，並不等同在2022年要支持紐森競選連任，更不等於2022年要再讓民主黨掌握州長大位。

共和黨最應該作的是，不要在2021年罷免選戰中消耗無謂戰力，而應保留元氣，培養出最有潛力和實力的候選人，利用剩下的一年多時間打響知名度、籌款和凝聚黨內共識，在2022年一舉打贏州長選戰。

州府六大民選官員現在都是民主黨人，加州參眾兩會也由民主黨掌握三分之二超級多數席位，民主黨長期在加州一黨獨大，掌握行政、立法、司法大權，結果就是造成權力的傲慢與腐化，並非加州人民之福。