我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美已施打2.28億劑疫苗 逾4成人打過1劑

奧斯卡／最佳影片、導演、女主 「無依之地」大贏家

罷免紐森 共和黨人別鬧了

洛城新語
上網用
上網用

罷免民主黨籍加州州長紐森的選民連署210萬個簽名，已呈交各縣政府核實，預計4月29日公布結果，預料可跨越149.5萬有效簽名的門檻成案，最可能舉行罷免現任州長與選出新任州長的投票時間為2021年11月。但這場罷免面臨加州疫情持續好轉，以及共和黨人蜀中無大將的窘境，失敗的可能性非常大，如果罷免選舉到頭來變成一場馬戲團表演，反而重傷共和黨2022年11月州長選舉的大計。

罷免紐森幾乎註定會失敗的最大原因，就是加州疫情出乎意料的快速大幅好轉，從美國各州染疫和死亡人數最高的州，變成現在街市餐廳重現人潮，感染率降為全美最低的一州。這與疫苗施打越來越普及、大多數高危險群的老人已接種、大多數加州人比其它州的人更遵守防疫規定等有關。

但無論如何，紐森身為州長，必須概括承受疫情變好或變壞的結果。如果今年11月前疫情沒有再度明顯惡化，罷免紐森根本不可能。

其次，罷免紐森與重新選出州長，會同時出現在選票上，但共和黨人目前在檯面上的可能參選者，沒有一個具有全州性知名度，或有能力證明自己夠資格接掌大位。

共和黨籍的好萊塢真人秀明星、前奧林匹克十項全能冠軍凱特琳．詹納（Caitlyn Jenner）23日宣布加入州長選舉，雖然媒體廣為報導，但負面評價也多，連LGBTQ社區也罵聲連連。如果詹納出來選，共和黨真的不用玩了。她不但會分散媒體焦點，也會分掉一部分共和黨的票，更可能使選戰變成一場可笑的馬戲團表演。

第三，選舉日期是最不利的因素。罷免投票在2021年11月舉行如果通過，新任州長可能在12月才能正式上任。但紐森原本的任期到2022年底，州長換屆選舉訂2022年11月8日舉行。這意味著，不論誰當選，任期只有不到一年就要改選，從上任第一天就要開始籌款、安排改選行程和策略，還能有多少時間專注治理加州和嚴防疫情反撲？這場罷免選舉，早就註定是一場是勞民傷財、徒勞無功的政治遊戲。

然而，不支持在2021年罷免紐森，並不等同在2022年要支持紐森競選連任，更不等於2022年要再讓民主黨掌握州長大位。

共和黨最應該作的是，不要在2021年罷免選戰中消耗無謂戰力，而應保留元氣，培養出最有潛力和實力的候選人，利用剩下的一年多時間打響知名度、籌款和凝聚黨內共識，在2022年一舉打贏州長選戰。

州府六大民選官員現在都是民主黨人，加州參眾兩會也由民主黨掌握三分之二超級多數席位，民主黨長期在加州一黨獨大，掌握行政、立法、司法大權，結果就是造成權力的傲慢與腐化，並非加州人民之福。

加州 紐森 共和黨

上一則

旅遊大熱門 1號海岸公路搶通

下一則

罷免州長紐森連署 本周可確認提交210萬分已過門檻 隨著參選者增多 只等待何時進行罷免投票

延伸閱讀

疫情添亂 戴維斯連2年取消國慶活動

疫情添亂 戴維斯連2年取消國慶活動
加州2024停發壓裂採油許可 2045全面禁止採油

加州2024停發壓裂採油許可 2045全面禁止採油
真人秀明星、前奧運冠軍 變性人詹納要選加州州長

真人秀明星、前奧運冠軍 變性人詹納要選加州州長
詹納要選加州州長 共和黨盼重回「史瓦辛格時代」

詹納要選加州州長 共和黨盼重回「史瓦辛格時代」
真人秀明星前奧運冠軍詹納宣布競選加州州長

真人秀明星前奧運冠軍詹納宣布競選加州州長
北加兩縣 紐森宣布進乾旱緊急狀態

北加兩縣 紐森宣布進乾旱緊急狀態

熱門新聞

郝勇（右）和家人兩年前搬到加州，對加州的天氣讚賞有加。（郝勇提供）

住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法

2021-04-18 17:50
南加地產交易過去多個月以來一直火熱。（本報檔案照）

房市泡沫？現買家已憂心忡忡：加碼搶房又退出的人不少

2021-04-18 20:06
Michael Vivona於4月1日在橙市公圖內，言語攻擊Sakura Kokumai 。(Sakura Kokumai instagram)

以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地

2021-04-19 22:03
知名流行病專家黃重德醫學博士近十個月的研究發現，口腔消毒液氯西丁，對新冠病毒的預防和感染遏制效果達到將近90%。（本報檔案照）

黃重德研究發現：氯西丁口腔消毒液可抗新冠

2021-04-17 02:20
知名流行病專家黃重德醫學博士近十個月的研究發現，口腔消毒液氯西丁，對新冠病毒的預防和感染遏制效果達到將近90%。（本報檔案照）

黃重德發現 新冠病患使用口腔消毒液症狀顯著改善

2021-04-16 15:52
跨國網戀被騙五、六百萬，至今不敢面對被騙事實。（unsplash.com）

網戀詐財 華婦被騙600萬還執迷不悟

2021-04-21 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
臉畫口罩 台百萬網紅闖印尼超市超慘下場曝光

臉畫口罩 台百萬網紅闖印尼超市超慘下場曝光
遭踹拾荒華男「恐撐不過去」 妻將返工憂自己成目標

遭踹拾荒華男「恐撐不過去」 妻將返工憂自己成目標
印尼尋獲失蹤潛艦 艦身斷三截 船內53人全數罹難

印尼尋獲失蹤潛艦 艦身斷三截 船內53人全數罹難
奧斯卡／趙婷奪最佳導演 李安後華裔第二人

奧斯卡／趙婷奪最佳導演 李安後華裔第二人
民調高過川普4年 拜登上任百日施政多 談判技巧超預期

民調高過川普4年 拜登上任百日施政多 談判技巧超預期