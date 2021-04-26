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罷免州長紐森連署 本周可確認提交210萬分已過門檻 隨著參選者增多 只等待何時進行罷免投票

編譯組╱綜合報導
加州開始啟動罷免州長紐森。（Getty Images）
加州開始啟動罷免州長紐森。（Getty Images）

隨著好萊塢真人秀明星、前奧林匹克十項全能冠軍凱特琳詹納（Caitlyn Jenner）宣布競選加州州長，愈來愈多人加入競選名單，啟動罷免現任州長紐森（Gavin Newsom）的請願簽名本周即可確認，問題只在何時進行罷免投票。美聯社整理了罷免選舉的運作方式。

什麼是罷免選舉

加州是全美20個擁有罷免現任州長權利的州之一。1911年訂定州法，允許選民通過投票廢除民選官員。罷免在該州很普遍，成功的機會卻不多。但2003年，民主黨戴維斯（Gray Davis）成功被選民罷免，由共和黨史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）取代。

為何這次針對紐森

過去一年因新冠肺炎疫情，紐森大刀闊斧的封鎖經濟，許多商家倒閉，工作損失慘重，校園關閉和生活紊亂，許多人感到痛苦。此外，在一個擁有近4000萬人的加州，加州面臨稅制、肆虐的無家可歸者危機，紐森成為民怨的箭靶。

紐森還飽受加州失業救濟金遭詐騙數十億元醜聞影響，他還被爆在居家避疫期間，於舊金山灣區高檔餐廳，與朋友聚會等爭議。

罷免支持者須收到149萬5709分罷免請願書簽名，目前他們已提交210萬分簽名。縣選舉官員將在4月29日前完成審核。紐森已於上月開始競選活動，並將這些罷免支持者，描繪為忠於前總統川普的極端分子。

此次罷免獲得加州與全美共和黨人支持，他們有一個基礎廣泛的聯盟，包括許多獨立黨派人士和民主黨人。

何時舉行罷免選舉

法律上並沒有明確表明，若支持者收集到足夠的簽名，可能會在在今年11月，預估到9月時方能最終確定。

罷免選舉如何運作

選民將被詢問兩個問題。首先，應該罷免紐森與否？第二個問題，則是從名單中選擇一位取代紐森的州長候選人，得票最多者當選。預計這次罷免，將有數十名候選人，勝選者得票率恐不到50%。

哪些人參選新州長

日前宣布參選的詹納是名共和黨人，也是目前最知名的一位，儘管她是政治新手。其他還有前聖地牙哥市長佛康納（Kevin Faulconer）、曾在2018年被紐森擊敗的考克斯（John Cox）、前國會議員Doug Ose等。另外還可能有曾擔任川普政府國家情報代理總監格倫內爾（Richard Grenell）。

紐森對罷免看法

數個月來，紐森不斷稱其專注於新冠肺炎疫情、疫苗接種與重啟學校。但近期開始積極佈局，籌措資金，製作廣告來攻擊罷免事件。他在採訪中稱，罷免並非與疫情有關，而是政治極端右派份子的作為。

紐森持續在位的機率為何

許多人在疫情期間失去工作，商家們對紐森嚴格限制感到惱火。但最近兩個月疫情趨緩，加州至少一半以上成年人接種疫苗，企業重啟，情況有所改變。加州也是美國最重要的民主黨州之一，民主黨選民數量比共和黨高出兩倍。

紐森 加州 疫情

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