49歲男強暴76歲老嫗 有前科或判重罪

男子被指控惡性襲擊並強姦76歲婦女，第三次涉嫌暴力重罪面臨終身監禁。（范杜拉縣警方提供）

4月20日（週二），范杜拉縣（Ventura）一名男子在公寓內，惡性襲擊並強姦一名76歲婦女。嫌犯因第三次涉嫌暴力重罪，依加州 三振出局刑法（3rd strike）他面臨終身監禁。

范杜拉縣地方檢察官辦公室稱，現年49歲的嫌疑男子Edward Ayans被指控使用致命武器襲擊被害人，在可能造成嚴重人身傷害或死亡的情況下虐待老年人。同時，他還面臨提供冰毒（methamphetamine）的另外一項指控。

該惡性事件發生在20日上午6時左右，在受害者的Moorpark公寓裡，鄰居聽到尖叫聲並在公寓大樓院子裡看到一個裸體男子後報警，該男子後來被確認為Ayans。76歲的受害婦女在公寓中被發現遭受了嚴重傷害，她被送入醫院，傷情危重但目前暫時穩定。

初步調查顯示，嫌疑男子Ayans認識受害者，案發時強姦並毆打了她。警方認為Ayans由於受到冰毒（methamphetamine）的影響，當時處於極度興奮狀態。但Ayans22日出庭時對指控不認罪，將於下週再次出庭，目前被羈押，保釋金為57萬。

刑事起訴書指控Ayans對受害者造成嚴重的身體傷害，他先前曾被判有兩次重罪，現第三次涉嫌暴力重罪。據加州法律，Ayans如果被裁定所有罪名成立，最高可判處71年徒刑，另加8年有期徒刑。