我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿學區亂象 金山華人成立家長諮詢委員會

接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好

華生繪環保圖書 亞馬遜上市 地球日添磚加瓦

記者楊青／洛杉磯報導
爾灣12年級華裔學生齊文弋。（家長提供）
爾灣12年級華裔學生齊文弋。（家長提供）

爾灣12年級華裔學生齊文弋（Elaine Chi）和校友Anna Padilla合作完成的環保圖書《Susie and the Sea》24日在亞馬遜上市，為今年「地球日」添磚加瓦。

爾灣12年級華裔學生齊文弋和同學Anna Padilla合作完成的環保圖書《Su...
爾灣12年級華裔學生齊文弋和同學Anna Padilla合作完成的環保圖書《Susie and the Sea》本周末在亞馬遜上市，為今年「地球日」添磚加瓦。（家長提供）

位於爾灣的太平洋私立學校Pacific Academy，這學期的專案學習題目是「社會正義」，該校12年級華裔學生齊文弋和11年級西裔學生Anna Padilla，決定一起寫一本兒童書，探討環保正義。她們花了兩個月的時間，齊文弋負責插圖，Anna Padilla負責文字，最終完成18頁的《Susie and the Sea》，教導兒童減少垃圾、資源回收的環保觀念，以及每個人都可以盡一分力讓生活環境更美好。該圖書23日開始在亞馬遜上架。

爾灣12年級華裔學生齊文弋和同學Anna Padilla合作完成的環保圖書《Su...
爾灣12年級華裔學生齊文弋和同學Anna Padilla合作完成的環保圖書《Susie and the Sea》本周末在亞馬遜上市，為今年「地球日」添磚加瓦。（家長提供）

《Susie and the Sea》的故事是講一個住在海邊的小女孩Susie，知道她的朋友家的海灘因為充滿垃圾，小孩都不能在海裡游泳，決定動員社區一起努力把垃圾清除，多年後，孩子們又可以在海邊戲水了。這本書的插圖活潑可愛，手寫的文字充滿童趣，大大拉近作者和讀者距離。

12年級齊文弋，此次是在大學申請的忙碌期間，花了一個多月的時間一筆一畫完成圖書。齊文弋的母親Kelly表示，女兒從小的夢想就是創作兒童書，這本書結合了她對環保的熱情和創作兒童書的夢想。她在高中成立Eco Friendly社團，花了一年時間募款裝設能在水瓶灌水的飲水器，訂購不鏽鋼餐具，讓全校師生午餐不再使用瓶裝水和一次性餐具。

除了長期長年投注於環保義工，齊文弋學業成績也非常優秀，GPA 4.95，全校第一名，學校學生會會長，今年大學申請到達特茅斯、Williams、Pomona College、USC、UCLA、UC Berkeley等名校，她選擇學習環境工程，輔修藝術。

Kelly表示，這本書的全部收入將捐環保非營利組織Surfrider Foundation、The Ocean Conservancy, and Oceana。

亞馬遜 華裔 爾灣

上一則

房市是否有泡沫？首購族：自住是剛需 漲價也得買

下一則

面試要真誠放鬆 切忌吹嘘傲慢

延伸閱讀

地球日 華生環保圖書亞馬遜上市

地球日 華生環保圖書亞馬遜上市
林俊傑秀瀕危物種 網友譏：地球日變愚人節？

林俊傑秀瀕危物種 網友譏：地球日變愚人節？
舊金山地球日定「零碳新目標」：2045年達碳中和

舊金山地球日定「零碳新目標」：2045年達碳中和
亞馬遜夏樂增3設施 創造數百新職位

亞馬遜夏樂增3設施 創造數百新職位
接到「亞馬遜」來電 婦人買禮卡遭詐騙4.8萬元

接到「亞馬遜」來電 婦人買禮卡遭詐騙4.8萬元
亞馬遜將在費城再建4個配送中心 到年底有7個投入使用

亞馬遜將在費城再建4個配送中心 到年底有7個投入使用

熱門新聞

郝勇（右）和家人兩年前搬到加州，對加州的天氣讚賞有加。（郝勇提供）

住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法

2021-04-18 17:50
知名流行病專家黃重德醫學博士近十個月的研究發現，口腔消毒液氯西丁，對新冠病毒的預防和感染遏制效果達到將近90%。（本報檔案照）

黃重德研究發現：氯西丁口腔消毒液可抗新冠

2021-04-17 02:20
南加地產交易過去多個月以來一直火熱。（本報檔案照）

房市泡沫？現買家已憂心忡忡：加碼搶房又退出的人不少

2021-04-18 20:06
知名流行病專家黃重德醫學博士近十個月的研究發現，口腔消毒液氯西丁，對新冠病毒的預防和感染遏制效果達到將近90%。（本報檔案照）

黃重德發現 新冠病患使用口腔消毒液症狀顯著改善

2021-04-16 15:52
Michael Vivona於4月1日在橙市公圖內，言語攻擊Sakura Kokumai 。(Sakura Kokumai instagram)

以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地

2021-04-19 22:03
如今電訊詐騙橫行。（美聯社）

個資被洩、手機被駭 南加華人遇電訊詐騙損失160萬

2021-04-18 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
嫖客嫌技術太差要求退費 妓女怒丟錢竟遭他推下樓

嫖客嫌技術太差要求退費 妓女怒丟錢竟遭他推下樓
衛生紙之亂結束後 這家廠商銷售表現寫10年最差

衛生紙之亂結束後 這家廠商銷售表現寫10年最差
妻逛好市多想連吃披薩、濃湯、果汁 夫妙回：我餵豬嗎

妻逛好市多想連吃披薩、濃湯、果汁 夫妙回：我餵豬嗎
接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好

接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好
亞裔拾荒客 紐約街頭遭踢頭命危

亞裔拾荒客 紐約街頭遭踢頭命危