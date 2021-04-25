線上加線下…世界太極日 全球愛好者以拳會友

南海岸中華文化中心主辦結合網路與現場的世界太極日活動。（南海岸中華文化中心提供）

南海岸中華文化中心24日上午主辦結合網路與現場的世界太極日活動，吸引來自全球百餘位愛好太極人士參與，透過練習太極拳，互相觀摩交流，體現太極拳剛柔並濟的哲理，並推廣有益身心的太極拳健身 法。

世界太極日始於22年前，每年4月最後一個星期六，愛好太極人士以拳會友，互相交流。今年受疫情 影響，南海岸中華文化中心首度主辦太極日活動，以網路結合現場的新方式，讓本地太極拳友與全球同好攜手合作，擴大學習交流的領域。

活動由中心文化項目主任潘琪兒主持，參與世界太極日示範的包括來自各地的太極大師，楊式太極拳第五代傳人傅清泉老師，示範楊式太極循環八勢。人在上海的徐曉明老師，曾在南海岸中華文化中心主持太極拳教學兩年，也應邀示範陳氏太極老架二路。

在長亭走廊進行的簡易24式團練。（南海岸中華文化中心提供）

此外，還有武當山凝虛道長鍾學超表演玄門劍，熱愛太極拳的洋教練Michael Rockwell示範八卦掌，任教南海岸中華文化中心的王梅老師示範太極套路，Sing May演示太極夜行刀，四川劉綏濱道長的青城太極24式，及郭杰師生在山東錄製隊形優美的太極團練。

在中心體育館進行的陳氏太極團練。（南海岸中華文化中心提供）

曾參與創辦世界太極日的爾灣加大教授林欣表示，根據科學研究結果，證實練習太極有助於增加平衡感，並可減輕壓力及降低血壓，還具有提高心智功能的效果，堪稱是老少咸宜的健身法。

在松梅園進行的八法五步團練。（南海岸中華文化中心提供）

依循世界太極氣功日的傳統，上午10時起，與會者從暖身開始，一起在音樂中練習太極拳。分佈在南海岸中華文化中心現場的四個地點，由太極拳老師帶領風格各異的太極拳招式，楊氏太極拳在馬氏戶外劇場 ，陳氏太極在體育館，八法五步在松梅園，簡化二十四勢在長亭走廊，讓與會者自由加入，太極拳友會教練程俊銓，也向大家介紹太極拳的來源及新趨勢。

在戶外劇場進行的楊氏太極團練。（南海岸中華文化中心提供）

南海岸中華文化中心太極拳友會會長陳俊蓉表示，南海岸中華文化中心太極拳友會在疫情以前，周一到周五上午在戶外劇場都安排有團練，目前改為線上練習，在戶外劇場的現場團練也在逐步恢復中，歡迎拳友加入。