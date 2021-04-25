詐加州EDD近68萬 田納西2嫌引渡審

涉嫌加州就業發展局欺詐案的田納西州女子桑切斯（右）和同夥哈欽森。（洛杉磯縣警局提供）

洛杉磯 縣警局（LASD）欺詐與網絡犯罪處（FCCB）身分盜竊案小組探員，調查了一起加州 就業發展局（EDD）的欺詐案，居住在田納西州 （Tennessee）的女子桑切斯（Jessica Sanchez）被確定為主要嫌疑人，將被引渡受審。

警探們確定了42個與桑切斯相關的單獨的受害者個人識別信息（PII）相關資訊。根據最新統計，在2020年12月，桑切斯通過ATM現金提款機、購物轉帳和櫃員現金提款，從EDD竊取了超過67萬5000元。

調查人員還發現，桑切斯使用了盜取的身分。根據這些信息，調查人員確定桑切斯改頭換面更新了個人信息，目前居住在田納西州的諾克斯維爾地區（Knoxville）。

洛縣警局欺詐與網絡犯罪處調查員與田納西州警局密切合作，利用FCCB身分盜竊案調查員提供的信息，確定桑切斯的確切下落。

2021年4月22日，諾克斯維爾警局調查人員鎖定了桑切斯的住所並執行了搜查令，查獲了大批與身分盜竊資料、欺詐性借記卡、信用卡和禮品卡以及偽造信用卡相符的證據，以及從她的居所內起出了其他受害者個人信息的大量明細資料，並收繳了一大袋毒品methamphetamine。

在搜查住所時，諾克斯維爾警局調查人員還拘留了29歲的哈欽森（Charles Hutchinson），他也是FCCB調查的嫌疑犯。哈欽森被大量的ATM照片拍到，並從欺詐性開設的加州就業發展局帳戶中未經授權取款。

諾克斯維爾調查結束後，犯罪嫌疑人將被引渡到加州受審，接受洛杉磯縣警局欺詐與網絡犯罪處的偵辦。警戶認為此案還有其他受害者，任何人有疑問或了解相關信息，請致電818-576-8862與洛杉磯縣警局欺詐與網絡犯罪處警探Trent Thurber聯繫。