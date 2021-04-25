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變性人選州長 加州LGBTQ團體並不興奮

記者楊青╱綜合報導
71歲的詹納周末宣佈競選加州州長，但加州LGBTQ等激進團體並未表現出預期的興奮。（網絡圖片）
71歲的詹納周末宣佈競選加州州長，但加州LGBTQ等激進團體並未表現出預期的興奮。（網絡圖片）

好萊塢真人秀主持人、前奧林匹克十項全能冠軍、變性人凱特琳．詹納（Caitlyn Jenner）宣布競選加州州長，然而加州同性戀、雙性戀和變性者（LGBTQ）等激進團體似乎沒有表現出預期的興奮，這些團體表示，詹納曾是川普的支持者，並非忠實的激進人士。不過不少團體也表示，不能用標簽法裁定人，誰能讓加州更好就選誰。

詹納是美國最著名的跨性別者之一，從當年的Bruce Jenner變性為Caitlyn Jenner。但加州同性戀、雙性戀和變性者團體似乎並不認爲她是自己的盟友，甚至對她參選州長懷有敵意。加州平權組織（Equality California）24日表示，詹納多年來一直試圖説服加州LGBTQ組織支持川普，儘管後來她也對川普的一些言行提出批評，「但現在我們能信任她嗎？」

變性作家兼巴納德學院教授博伊蘭（Jennifer Finney Boylan）多次出現在詹納主持的真人秀《我是凱特》（I Am Cait）中，她表示，自己是詹納的朋友，但不是詹納的政治崇拜者。

面向LGBTQ的新聞民意網站「新民權運動」編輯David Badash指出，詹納的競選網站目前未概述其政策立場，只突出了籌款和捐助。

不少華人選民表示，這些年美國社會的起起落落以及很多議題上和自己的理念相去甚遠，使得他們選擇候選人更加理性和謹慎，不論黨派和個人背景。相反，政治理念以及言行一致成爲選擇候選人的主要標準，這次罷免州長特別選舉，誰能夠真正讓加州更好，誰為加州人謀福利，就選誰！

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