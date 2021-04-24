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周本立規畫立法 擴大定義仇恨犯罪

記者丁曙／洛杉磯報導
周本立規畫立法，反仇恨犯罪，擴大州法定義，加重罪犯罰金。（記者丁曙／攝影）
周本立規畫立法，反仇恨犯罪，擴大州法定義，加重罪犯罰金。（記者丁曙／攝影）

加州民意代表每年都要提出立法規畫，今年立法的一大特點是制止仇恨犯罪。代表聖蓋博谷選區的加州眾議員周本立（Ed Chau）提出六類22項立法提案，其中，維護公共安全、反仇恨犯罪特別是針對亞太裔（AAPI）的仇恨犯罪列為重點和首位。

周本立在「公共安全」類提出「仇恨犯罪」（AB 28， Hate Crimes），擬擴大加州法律有關仇恨犯罪定義的範圍，加重罪犯的罰金，用於資助種族和諧的項目。周本立表示，AB 28將通過擴大對州法中構成仇恨犯罪的定義，增加對種族或族裔敏感性計畫，或在民權領域提供類似的培訓資金，來應對仇恨犯罪的上升。

在「隱私與消費者保護」類，周本立提出十條相關法案，強化保護消費者隱私權，例如AB 694 車輛管理局（DMV）出售記錄法，禁止 DMV 出售車輛登記和駕照信息。再如，AB 1252數碼健康體系法 ，將「數碼晶片」在內的數碼設備納入數碼健康反饋範圍內，確保通過這些數碼健康設備取得的病人私隱資訊，受到醫療隱私保護法案的保障。

在環境保護類，提出AB 39加州與中國氣候合作研究，控制碳排放量，以便全方位高層快速的解決氣候變化的問題。還有AB 697「森林資源保護法」，建立一個加州項目，協助聯邦快速有效保護森林，減低山火風險。

除了實體立法，周本立還提出四項眾議會決議案（ACR），其中ACR 55「紀念1871年華埠大屠殺」（Chinese Massacre of 1871） ，以今年 10 月 24 日是該歷史事件150 周年紀念日，紀念在洛杉磯因種族仇恨被無辜大屠殺的華人，教育民衆不忘歷史，消除種族仇視。

仇恨犯罪 加州 周本立

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