洛城作家文學講座 施瑋暢談創意寫作

美國洛杉磯華文作家協會「洛城作家系列文學講座」第六講日前舉辦，百餘名作協會員和中外華文作家及文學愛好者齊聚雲端，聆聽施瑋別開生面的演講。（主辦方提供）

美國洛杉磯 華文作家協會「洛城作家系列文學講座」第六講日前舉辦，由海外女作家、畫家、詩人施瑋開講，百餘名作協會成員和中外華文作家及文學愛好者齊聚雲端，聆聽她別開生面的演講。

講座由美國洛杉磯作家協會榮譽會長葉周主持。施瑋主講「小說 創意寫作之路」，結合她20多年的小說創意寫作實踐，講述如何開始小說創作，如何根據自身特點、生活體驗和素材以及知識結構，來進行各類小說的創意寫作。

她認為初學小說創作的人，最好從自己熟悉的人和事寫起。即使虛構的人物也要把他放在熟悉的生活當中。比如她的長篇家族小說「柔若無骨」，就是用個體經驗和家族歷史進行傳統寫實，採用直敘小說寫法創作。

描寫知識分子的長篇小說「放逐伊甸」，則運用複式結構，寫了她到美國後的宗教和哲學思考。她鼓勵文學愛好者要敢於嘗試，寫散文和寫小說的距離只有一步之遙，散文中如果以人物塑造為主，加強細節描寫，並注意情節或心理的反轉點，就能成為小說。現在的小說也有散文寫法的，更可進行文體的跨越嘗試。

美國洛杉磯作家協會榮譽會長葉周，充分肯定施瑋的創作實踐。他說，她筆下的人物逐漸豐滿、厚實，代表著她的小說創作日趨成熟。