契合華人價值觀 家庭電影獎獲華商支持

第24屆家庭電影獎實時觀影會22日在好萊塢羅利影城（Raleigh Studio）舉行，現場匯集好萊塢影人。（記者張宏／攝影）

第24屆家庭電影 獎實時觀影會22日在好萊塢 羅利影城（Raleigh Studio）舉行。家庭電影獎主席馬小秋博士、家庭電影獎創始人Olympia Gellini博士、華宇中國 CEO裔錦聲博士等人出席。

馬小秋是一名企業家，她看到家庭電影的魅力，決定資助家庭電影獎。她表示，華人注重家庭和教育，家庭電影獎和華人文化理念非常契合，電影獎的宗旨是評選出適合家庭及下一代觀看的電影，借助團結家庭來團結世界，她希望能讓全球更多觀眾了解這個獎項。

創始人Olympia Gellini表示，他在伊朗長大，從小就萌生拍電影的夢想。他小時候的保姆分別來自香港和台灣，讓他對中華文化有很深的感情。在家庭電影獎創立的第24年，有華人民間資源加入，增添新血。家庭電影獎本身就是由美國少數族裔移民創立，希望今後家庭電影獎能得到傳承和發展。

華宇中國CEO裔錦聲作為促成家庭電影獎與馬小秋合作的使者。她表示，這是東西方的合作，很多好萊塢電影人對中國有很深厚的感情，希望借助家庭電影節，讓更多人了解家庭電影的價值觀和文化傳遞。

好萊塢外國新聞協會（HFPA）主席、金球獎（Golden Globe Awards）主席/執行製片人Aida Takla-O'Reilly、環太平洋商會主席Holmes H Stoner Jr、家庭電影獎董事會成員 Stan Foster、好萊塢製作人Bobby DeLeon等80多名嘉賓出席觀影。