成大校友李鴻源雲端講座 4月25日談台灣必須面對的真相

南加州成功大學校友會春季講座，邀請成大校友李鴻源演講。（主辦方提供）

南加州 成功大學校友會將在25日晚上7時15分舉辦雲端 2021春季講座，邀請成大67級校友李鴻源教授主講「台灣 必須面對的真相-水、能源、公共工程、國土規劃」。

李鴻源是前台灣內政部部長、前行政院政務委員兼公共工程委員會主任委員。

講座時間是晚間 7時15分入場，7時30分至9時演講。有意參加缐上講座可：1.直接點擊連結https://us02web.zoom.us/j/84902636215?pwd=ampNMnVpcVVlSE9ybTlIL2p3Z0Z0dz09；2.打開手機Zoom app輸入Meeting ID： 849 0263 6215，Passcode：8888；3.直接撥打電話+1 (669)900-6833，輸入Meeting ID： 849 0263 6215，Passcode：8888。

如想在會上提問，可以在講座時間透過缐上Zoom chat發問或事先email ([email protected]) ，若有其他疑問，歡迎電 626-810-7285 Kevin Yeh或email [email protected]。