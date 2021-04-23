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批「黑命貴」種族主義、仇恨運動 好萊塢外國記協前會長遭開除

洛杉磯訊
好萊塢外國記者協會主辦金球獎已有75年歷史。（FOX電視截圖）
好萊塢外國記者協會主辦金球獎已有75年歷史。（FOX電視截圖）

主辦金球獎好萊塢外國記者協會（Hollywood Foreign Press Association，HFPA）前任會長，向會員們發送一封批判「黑人的命也是命」的電子郵件後，遭到抨擊，已被開除會員資格。

今年88歲的菲利普·伯克（Philip Berk）是HFPA的44年會員，曾任八屆會長。近日他發電子郵件給會員，稱「黑人的命也是命」運動是「種族主義，仇恨運動」。

好萊塢專欄作家范伯格（Scott Feinberg）對此在文章中寫到，「好萊塢外國記者協會是一個鬆散的團體，主辦金球獎已有超過75年歷史，似乎從未有過爭議。不過他們現在真的惹上麻煩，可能威脅到該組織的生存。」

范伯格說，HFPA的的兩位顧問史密斯（Judy Smith）和南加州大學教授哈珀（Shaun Harper）已於週二辭職。他們倆都說，直到走進內部並四處看看，才意識到這裡有多糟。作為有色人種，他們將不再為HFPA提供掩護。

影視媒體記者傑克遜（Angelique Jackson）向福斯電視台（Fox 11）講述了HFPA面臨的麻煩。「伯克發送這封電郵的時間確實對HFPA不利。該組織正在努力實現會員多元化，增加13名黑人會員，讓公關公司和其他倡導組織為他們提示如何更多樣化」。然而，該組織的前會長發送此電子郵件，確實非常有害。

黑人的命也是命 好萊塢 金球獎

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