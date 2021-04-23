湖床乾裂 北加兩縣發布乾旱緊急狀態

馬連縣因水供應不足，下令實施乾旱供水限制，圖為馬連縣乾涸的水庫。(美聯社)

加州 面臨近年來最嚴重的供水危機，不是開玩笑，加州州長紐森 （Gavin Newsom）21日站在蒙多西諾湖（Lake Mendocino）乾涸龜裂的湖床上，宣布北加 州蒙多西諾（Mendocino）和蘇諾瑪兩縣進入乾旱緊急狀態，如果乾旱情況惡化，會擴大緊急命令範圍。

紐森21日站在原本有40呎深湖水的蒙多西諾湖湖床上說：「我們經常誇大使用『歷史性』一詞，但對蒙多西諾湖而言，現在無疑是歷史性的時刻。」蒙多西諾湖目前湖水僅有正常時期的40%。

約四分之三的美西地區正處於「超級乾旱」（megadrought），供應數千萬人口用水的科羅拉多河（Colorado River）和格蘭德河（Rio Grande）預計今年的水流量會非常低。白宮21日宣布，由內政部和農業部組成工作小組，負責解決美國西部不斷加劇的乾旱情況。

加州水資源局（California Department of Water Resources）表示，今年將是加州有史以來第四乾旱的年份，範圍含蓋北加州三分之二地區。不過，紐森指出，與上一個乾旱期（2012年到2016年）初期相比，加州居民目前用水量已減少16%。紐森說：「我們才勉強擺脫乾旱，現在又重新進入乾旱。」

此外，北加州馬連縣水利局20日成為灣區第一個對客戶實施限制的水務機構，限制令禁止住在馬連縣南部和中部的居民清洗他們的汽車，及用水沖洗房屋和車道，並還禁止城市為其公共中間地帶澆水、禁止施工人員使用飲用水控制灰塵、禁止高爾夫球場在發球區和果嶺以外的地方澆水。