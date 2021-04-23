高昂房價 比疫情更可怕

疫情 難撼房市，全美多地現搶房浪潮。房價 越高昂，年輕人更迷茫；反正買不起房，不如大肆消費到處玩。如果說疫情摧毀現在，那高昂房價，則是毀掉年輕人的未來。消費主義盛行年代，當儲蓄只能對抗風險，不再改變命運；不斷上漲的房價，注定只是少數人的狂歡。

「如今不買房，一年又白忙」、「你的錢存銀行，別人借出來買房」、「買房猶豫四、五天，新家少個衛生間」。在物價節節攀升、利率歷史低點及房價屢創新高的今天，上述調侃雖略顯絕對，但用來形容房市大熱，卻也不算太誇張。

然而房價起飛的歡騰，其實與大多數人無關。自住房估值升得再高，也是難以兌現的「紙上財富」。而租房一族，很可能陷入今天買不起房，明天更買不起的困境。

疫情以來，政府屢創紀錄紓困 ，本意通過消費拉動經濟。不過大量流入市場的紙幣，在推高商品價格同時，也讓本就盛行的「消費主義」，更加一發不可收拾。美國年輕人普遍不喜歡存錢，他們的超前消費，一定程度上帶動經濟發展；但也陷入「消費自己，富裕他人」的怪圈。

消費本是利國利民的好事，被稱為拉動經濟的三架馬車之一。不過當資本碰上消費，一切就會起變化。正如營銷學經典案例「鑽石」，本來無需求，當資本投入巨額廣告費、請名流代言，慢慢教育消費者，久而久之鑽石與愛情掛鉤，這個「透明石頭」搖身一變，成為許多人追尋愛情的剛需。

「不買鑽石就不愛我」、「別人都有，我為什麼沒有」，這樣的對話已屢見不鮮。資本洗腦的力量，讓人汗顏。當然鑽石只是其中一個例子，日常生活中處處是資本營造的消費主義陷阱。

奢侈品廣告往往鋪天蓋地，按常理思考，他們的產品昂貴受眾小，沒有四處打廣告的必要。背後緣由，是許多奢侈品廣告，根本不是打給潛在買家看，而是讓普通大眾記住該品牌，以便日後能夠辨認，並給予擁有者他們想要的尊榮。就好比看見豪車，許多人會行「注目禮」；對於部分奢侈品消費者來說，這是極大滿足。

富人消費奢侈品本無可厚非，但資本營造的消費主義氛圍，讓許多年輕人也追求奢侈品。在包裝之下，消費成為文化、成為儀式，購買商品等於獲得幸福。尤其在房價高昂的當下，許多年輕人認為反正買不起房，那就多買幾件名牌服飾、化妝品或者電子產品取悅自己。

買房不只是有個家這麼簡單，而是塑造理財觀，讓年輕人對資產管理有長遠打算。而高昂房價，卻讓他們只能陷入消費主義溫柔鄉。新冠隨著疫苗出現終究會過去，其帶來的痛在眼前；而不斷攀高的房價，將是年輕人無法承受之重，傷在未來。