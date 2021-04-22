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小企業第6輪紓困金 4月28日開始申請

記者啟鉻／洛杉磯報導
圖為視頻會議截圖。（記者啟鉻／翻拍）
圖為視頻會議截圖。（記者啟鉻／翻拍）

加州少數族裔媒體服務機構及非裔媒體等單位，21日舉辦支持加州小企業援助計畫申請視頻會議，主要討論提供加州小企業紓困金援助計畫的申請，申請時間自4月28日（周三）至5月4日（周二）。金額自5000元至2萬5000元不等。申請者須是受新冠肺炎疫情影響的小型企業及非營利企業，條件是年收入自1000元至250萬元。

參與者包括加州各少數族裔商會及小企業代表。該項目由少數族裔社區發展金融合作夥伴Lendistry負責分發，該金融機構基金管理總監Everett Sands向大家介紹如何申請及資格等事宜。

據悉，這是第六輪也是最後一次，提供加州小企業紓困金援助計畫的申請，申請者須是受新冠肺炎疫情影響的小型企業及非營利企業，條件是年收入自1000元至250萬元。

Everett Sands表示，該項小企業援助計畫並非採取先申請先獲批原則，而是提供每位申請者機會，不分先後。比如合格申請者，在先前五輪中未獲選進入候補名單的小型企業，或者非營利單位，以及符合資格的新申請者。

他表示，申請者需要提供證明文件，比如企業資質或經營許可，納稅表格，證明確實是在加州運營企業，非營利企業也要提供相關資質證明。他督促盡快申請，早申請或許就會更早通過審批。他說，在先前幾輪申請中，每天申請者多達3000人至5000人。

談到審批過程，他表示，獲選資格取決於Lendistry提供的內部選法，是沒有偏見的獲選方式。主要參照加州安全經濟藍圖，即疫情對各個地區不同程度衝擊進行排序。他強調這是一個沒有任何偏見的計算方法。而且可能會根據新申請者持續加入，選擇申請者的算法也相應調整。目的就是幫助那些無法獲得大量救濟金的小型或微型企業盡快復甦。

他還提到，未在前幾輪申請中獲選的申請者，無需重新申請，會自動進入第六輪申請中。但新申請者需要在登記申請網站careliefgrant.com申請。

據悉，州長紐森於年初提出「加州商業和就業計畫公平復甦」預算法案，向加州疫情紓困金計畫提供額外6億元撥款，即在上一年末提出的最初5億元撥款基礎上，將加州小企業COVID-19紓困計畫撥款總金額增加至約11億元。

加州 紓困金 疫情

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