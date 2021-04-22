洛城新語／下半年日子也不好過

加州 新冠疫情 趨緩，但變種病毒已在東岸和中西部、南部各州肆虐，傳染力增強，即使打完疫苗者也未必百分之百免疫。除了疫情威脅，物價加速上漲、乾旱導致西部各州缺水、缺電，農作物和蔬果產量、價格是否上漲，很多變數使下半年民眾生活充滿變數，日子可能不好過。

我們當然不希望它發生。但華人視為「凶年」的庚子年過後，今年辛丑年大環境未必轉好多少，大家心理上得有最壞打算，因為人禍、天災又在眼前。

一，物價上漲。疫情期間肉類、魚類和部分雜貨已悄然上漲，餐館反映成本，外賣價也上揚逾一兩成。如今全美都看到通膨跡象，除了盛產季蔬果還算平價，日常消費處處看到物價上漲。民眾能保住工作就不錯了，遑論漲工資，因此，繼續節儉度日恐難避免。

二，缺水、缺電已在眼前。加州前幾年乾旱剛宣布結束，這兩年降雪和降雨量又減少。4月雨季結束了，加州降雪量只有正常量的60%，今年將缺水。南加州供水很多靠北加供應，前景悲觀；加州穀倉中央山谷灌溉、畜牧受衝擊有多大，影響加州和全美農產供應。

美國 西部七州乾旱嚴重，科羅拉多河流經的懷俄明、科羅拉多、猶他、內華達、新墨西哥、亞利桑納、加州等都面臨缺水危機。胡佛水壩的17個機組因密德湖水位降至歷史新低，部分機組將無法發電，連帶使電力短缺更嚴重，可能重演德州因嚴寒而大面積斷電的慘況。

西部各州電力互相流通，今夏高溫乾旱如遇缺水、缺電，連墨西哥都可能受缺水影響，廉價農產品供應南加將受波及，例如大賣場和超市便宜的各種墨西哥果蔬可能消失，大家得準備多掏錢過日子。

三，加州疫情控制嚴格，民眾也自覺配合，近期疫情轉輕。但變種病毒來勢洶洶，疫苗未必完全有效，希望加州不致爆發第四波疫情。州府很謹慎不敢太快宣布全面開放，即使疫苗接種進度加快，但疫情仍是未知數。

百物上漲唯獨工資不漲，很多人還在失業中。專家預告，今夏氣溫可能暴熱，如限制用水、用電，日常生活消費成本高漲，油價也掉不下來，日子怎麼可能好過？

過去數十年，美國生活成本雖高企，但通常日子比華人的故鄉大陸、台港民眾要穩定安逸、較有品質。但去年迄今情況翻轉，人禍如政府抗疫不力、對外甩鍋，如今亞華裔常遇歧視侮辱或暴力相向。疫情如果算天災，乾旱接踵而至，壞日子遠遠還沒結束，美國華人可能羨慕故鄉親友的好日子了。

大家原指望下半年疫情結束，能回歸正常生活，看來可能成奢望。貧富懸殊拉大、生活成本提高，還未必能換得安全舒適；身在超級霸權的美國，生活竟淪為這樣，讓人感歎，或許這就是風水輪流轉吧，但願早日能否極泰來。