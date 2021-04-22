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一批無證童和其父母 本周將抵長堤暫居

記者楊青／綜合報導
作為聯邦衛生部與公眾服務部國家人道主義努力的一部分，一批無證兒童和他們的父母將於本周抵達長灘會議中心，長堤市計畫為他們提供90至120天的居住服務，之後的居住和相關服務則呼籲社區捐助支持。（長堤會展中心）
作為聯邦衛生部與公眾服務部國家人道主義努力的一部分，一批無證兒童和他們的父母將於本周抵達長灘會議中心，長堤市計畫為他們提供90至120天的居住服務，之後的居住和相關服務則呼籲社區捐助支持。（長堤會展中心）

作為聯邦衛生福利部國家人道主義努力的一部分，一批無證兒童和他們的父母，將於本周抵達洛杉磯縣長堤會展中心（Long Beach Convention Center），長堤市為他們提供90至120天的居住服務，之後居住和相關服務則呼籲社區捐助支持。

相關部門沒有透露本周會有多少人到長堤，但這些來自墨西哥邊境的兒童以及他們的父母，到達後將暫時居住在長堤市會展中心，會展中心從周一開始已準備接待工作。

長堤市長加西亞表示，長堤市非常歡迎和支持這些移民兒童，長堤將繼續向有需要的人提供人道主義幫助。長堤市區設立專門網站，提供社區如何支援這些人群的最新資訊；長堤社區基金會啟動移民兒童支助基金網站，希望得到更多捐款，所有捐款均可免稅，可在線進行，或通過郵寄支票到長堤社區基金會，基金會地址：400 Oceangate, Suite 800, Long Beach, CA 90802，支票捐款可指定「Migrant Children Support Fund」。

長堤市同時呼籲愛心企業和社區組織提供義工服務，包括餐飲服務、教育、娛樂、娛樂、家庭團聚、兒童監督、法律服務、宗教服務、語言翻譯、設施設置援助和醫療保健等，詳情參照www.acf.hhs.gov/orr/about/ucs/sponsors。

長堤市表示，這些無證兒童和家長8月2日需要離開，因爲該會展中心可望最早在8月開始取消大部分的疫期限制，恢復舉辦定期活動。

長堤 支票 移民

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