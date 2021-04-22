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南加聖伯納汀諾、河濱、洛杉磯縣 全美空污最嚴重

記者啟鉻／綜合報導
圖為南加山火後發生的嚴重煙霧污染天氣。（記者啟鉻／攝影）
圖為南加山火後發生的嚴重煙霧污染天氣。（記者啟鉻／攝影）

最近針對南加空氣品質的調查報告指出，全美空氣煙霧污染、霧霾最嚴重的三個縣依次是聖伯納汀諾（San Bernardino）、河濱（Riverside）及洛杉磯（Los Angeles）縣，全都位於南加州

根據美國肺臟協會（American Lung Association ）20日發布的「2021空氣品質狀況」報告，南加州五縣在全美22年裡連續21年名列煙霧最嚴重地區。該報告綜合2017年至2019年空氣品質數據，聖伯納汀諾、河濱及洛杉磯等三個縣是全美煙霧污染最嚴重地區，分別位居第一、第二及第三位。排名第25位的橙縣也屬空氣品質不合格地區。范杜拉縣雖然也屬於五縣地區，未進入空氣品質最差的前25名，但也只達到「F」標準。

報告指出，儘管自2020年報告以來當地空氣品質有所改善，雖然部分縣已多年致力空氣品質法規及展開各項保護生態項目，但仍然持續表現不佳。原因主要是氣候變化及相關影響，包括持續發生野火及乾旱，對當地空氣品質形成挑戰，同時機動車輛仍是主要因素。

報告顯示，加州還有其他六個都會區位列全美十個煙霧污染最嚴重地區；且包括洛杉磯的六個都會區，是煙霧微粒污染最嚴重地區。

美國肺臟協會推動清潔空氣項目負責人巴瑞特（Will Barrett）指出，加州在引領清潔空氣政策方面已經取得很大進步，但要做到的工作還很多，才能確保所有社區居民都能享受健康空氣帶來的好處。呼籲加州立法者們在零排放汽車設施基礎上再投資10億元，幫助低收入居民駕駛零排放車輛，敦促加州空氣資源委員會對商用卡車設立零排放限制規則。

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