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君子近庖廚 南加聯合校友會辦烹飪大賽

洛杉磯訊
南加州中國大專院校聯合校友會推出第20屆君子「近」庖廚—新好男人烹飪大賽。（Pexels）
南加州中國大專院校聯合校友會推出第20屆君子「近」庖廚—新好男人烹飪大賽。（Pexels）

在母親節來臨之際，南加州中國大專院校聯合校友會推出第20屆君子「近」庖廚-新好男人烹飪大賽，推廣健康飲食，鼓勵大家走進廚房，為家人能吃出健康做表率，同時亦藉此表達對母親及妻子的關愛。參賽資格為16歲以上男性，即日起可免費報名參加。參賽方式：

1， 加入「君子近庖廚 -- 新好男人烹飪大賽」的臉書群組，網頁鏈接為https://www.facebook.com/groups/753161905331773/permalink/758256284822335/

2，參賽者自行決定主題菜餚，將食譜寫出，並拍攝影片以及照片。然後把食譜、照片和視頻發到臉書小組。上傳的視頻要在五分鐘以內。

3，4月25日晚11時59分截止，參賽者需將食譜發到臉書，並完成報名表信息。

4，4月26日到4月28日晚11時59分，會依據參賽者食譜選出六名獲勝者。

5，六名獲勝者受邀參加5月1日上午10時30分到東方明珠廣場 (18938 Labin Ct, Rowland Heights , CA 91748)，現場做菜。

6，決賽及頒獎典禮於母親節當天下午2時至4時，在聯合校友會母親節視訊慶祝活動上播出。

食譜 臉書 加州

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