美西7州面臨罕見缺水危機 發電、供水出現短缺

科羅拉多河水供應的密德湖水位，未來數月恐將降至歷史新低。（美聯社­）

由於全球氣候變遷導致降水減少、高溫乾旱，美國 西部七州與墨西哥 都將面臨罕見缺水危機，亞利桑那與內華達州更可能進入限水狀態。美國開墾局（U.S. Bureau of Reclamation）指出，密德湖（Lake Mead）今年7月可能降至歷來新低的1075呎，使依靠科羅拉多河的懷俄明、科羅拉多、猶他、內華達、新墨西哥、亞利桑那、加州 等七州都面臨缺水危機。

美聯社報導，開墾局對未來半年的預測，也使水力發電蒙上陰影。因為胡佛水壩（Hoover Dam）仰賴密德湖的水才能發電，但是現有的17個機組卻面臨水位過低無法發電。雖然大壩已經計畫更換能適應低水位的發電機組，但整個計畫長達十年，因此如果下半年出現水荒，加州、亞利桑那、內華達還可能出現電力短缺的問題，只能依靠更昂貴的發電方式，或許會對經濟造成傷害。

開墾局本周發布未來24個月整體預測，其中針對科羅拉多河的水量顯得最不樂觀，中游與上游的密德湖與鮑爾湖的水位都可能降至新低。不過該局的預測只是目前判斷，最終決定還要等今年8月，如果水情到時仍未好轉，2022年1月就可能進入Level 1限水狀態，影響範圍包括上述美西七州，以及鄰國墨西哥。

之所以連墨西哥都遭殃，是因為該國與亞利桑那、內華達州在2019年簽訂協議，萬一科羅拉多河出現乾旱情況時，它們三地都自願放棄水權。萬一限水，亞利桑那恐將喪失18%的水權。

不過，開墾局強調，他們已經採取立即對應措施，包括尋找替代水源、節約供水，也許能夠度過今年危機。但專家也提醒，因為長期影響，科羅拉多河的水量恐將持續減少，因此長遠因應計畫仍然必須。