電影「真人快打」改編電玩 亞洲武術看個過癮

「真人快打」中「尚宗」（Shang Tsung）一角扮演者為新加坡華裔演員黃經漢（Ng Chin Han）。（片方提供）

改編自格鬥遊戲「真人快打」（Mortal Kombat）的同名電影 ，將在4月23日登陸北美院線和HBO Max頻道。近日該電影中「尚宗」（Shang Tsung）一角扮演者，新加坡華裔 演員黃經漢（Ng Chin Han）接受本報專訪，介紹該電影的武打特色。他說，華裔觀眾將在電影中看到許多熟悉的中國武術元素，電影保留遊戲特色，但多為真人武打，是一部武打「爽」片。

戲服製作不簡單 好體力才撐得起

「真人快打」電影改編自同名遊戲，為「魔宮帝國」系列電影的重啟作。電影主要講述男主人公科爾楊（Cole Young）是一名格鬥武士，有一次他被另一個世界的男巫師尚宗所派來的武士「絕對零度」追殺。在擔憂自身和家人安全的情況下，他踏上揭開自己真實身分的道路，並一路接受多位大師「劉康」、「空佬」等人訓練，最終迎戰「絕對零度」。

黃經漢說，電影對「真人快打」遊戲中的武打，咒語等元素進行深入研究，並加到電影中，確保遊戲的粉絲們可以感受到電影的原汁原味。他們會思考「如果我們是30年的遊戲粉，會希望看到什麼樣的電影？」除了保證電影保持遊戲的原汁原味，還加入新元素讓新一代觀眾有耳目一新的感覺。戲服的製作細節也很到位，因為很沉，所以每個演員都要有好體力和身材撐起戲服。

「真人快打」電影將在23日登陸院線。（片方提供）

角色形象東方化 武器有血滴子

他在片中扮演的「尚宗」一角，是一個狡猾又強大的巫師，他率領著武士團隊想要贏下第十場「土世界」的戰鬥，藉以完成統治「土世界」的雄心。在這場戰鬥中，他即將遇到男主人公科爾楊的挑戰。尚宗雖然強大，卻收到先祖詛咒，必須依靠吸食年輕人的靈魂維持生命。「真人快打」電影評級為R級。

黃經漢說，電影中的「劉康」、「空佬」都是少林和尚，「絕對零度」和「魔蝎」都是日本忍者。因此他們的武打具有濃厚的東方特色。他扮演的「尚宗」形象設計也很東方化。電影中常會出現經典的武術秘籍，武打招數、武器如「血滴子」，他相信這部分將讓華裔民眾很感興趣。

「真人快打」的男主人公科爾楊（Cole Young）是一名格鬥武士。（片方提供）

黃經漢是新加坡男演員，在好萊塢電影界從事演員20年有餘，曾參演過2008年版蝙蝠俠「黑暗騎士」，「美國隊長2」，「獨立日」，「攻殼特工隊」等好萊塢大片，曾經被CNN評為亞洲20位演藝明星之一。

「真人快打」電影選角十分多元，包括男主角科爾楊扮演者Lewis Tan，有一半華裔血統，其他角色包括華裔演員林路迪（Ludi Lin）扮演的「劉康」，日裔演員淺野忠信飾演的「雷電大人」等。