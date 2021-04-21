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LAX機場提供核酸檢測 1小時知結果

洛杉磯訊
洛杉磯國際機場（LAX）20日宣布，機場旅客可現場進行新冠病毒的核酸測試，並保證在不到一小時內得到結果。（LAX提供）
洛杉磯國際機場（LAX）20日宣布，機場旅客可現場進行新冠病毒的核酸測試，並保證在不到一小時內得到結果。（LAX提供）

洛杉磯國際機場LAX）20日宣布，機場旅客可現場進行新冠病毒的核酸測試，並保證在不到一小時內得到結果。

洛杉磯世界機場首席執行官賈斯汀．埃爾巴奇（Justin Erbacci）表示，機場了解到旅客對快速準確的核酸檢測結果有強烈需求，因此推出快速的檢測，這有助於乘客安全旅行。通過添加一小時的快速PCR測試，LAX再次引領潮流，機場提供創新和賓客服務，並為旅客提供可靠準確的快速測試解決方案。

一小時的PCR測試由Visby開發，價格為199元。旅客可在Tom Bradley國際航廈的上層/出發層的C01-C05購買，時間是每天上午7時至下午7時。

LAX機場鼓勵人們選擇一小時的快速測試，尤其是前往夏威夷和需要PCR檢測的國際目的地。旅客也可選擇80元的鼻拭子抗原測試。該測試每天中午在6號航廈和Tom Bradley國際航廈進行，可在30至60分鐘內拿到檢測結果。

機場還在國際航廈和2號航廈提供125元的PCR測試，三到五個小時可出結果。機場從去年12月在6號航廈開設了實驗室，使旅客能夠在數小時內獲得測試結果。

機場 檢測 LAX

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