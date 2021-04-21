個資外洩專題報導／重大公共危機！數十億失業金被詐

數十億失業金被竊取，個人資料外洩危機四伏。（unsplash.com)

新冠疫情帶來前所未有的公共危機，一些不法之徒卻利用危機為所欲為。據相關數據，由於個人資料大量外洩，一年多來，全國數十億失業金 已被竊取。

北加州非營利性組織「消費者行動」（Consumer Action）社區外展部經理張毓潔指出：「嫌犯使用盜取的身分申領失業金，受害者通常在自己失業金申請被駁回、拖延，或是在報稅時才發現詐騙 事件。」

除了失業金之外，聯邦紓困金 也屢遭失竊。國稅局曾啟動一個線上門檻，若在2018年或2019年沒有報稅的美國人，輸入個人身分資料就可註冊領取紓困金款項。

「盜竊個人資料的嫌犯就利用這個線上門檻騙取紓困金。」張毓潔認為，「雖然這個線上工具目前已經關閉，但不法之徒利用手中盜取的個人資料，在未來還是能找到類似方法攔截受害者錢財。」

此外，租賃援助騙局也時有發生，目前數百萬美國人正面臨無法承擔房租將被迫搬離的處境，詐騙者利用這個機會，通過手中個人資料信息，撥打電話自稱是為一些援助機構或某項計劃服務，可以提供租金資助，並能提供法律協助或其他服務支援等。

張毓潔指出，在這類詐騙案中，犯罪分子通常會提出讓被害人先支付部分錢財，才能提供後續援助，而等錢財到手之後，他們很快就逃之夭夭。

律師王婧說，不法分子還盜取個人信息騙取政府各種貸款補助，包括申請ppp計劃。此外，利用個人信息開信用卡、盜刷信用卡、購買大型物件、甚至直接盜取銀行存款等犯罪事件也不少見。

綜合以上各類案件，犯罪分子通常都是利用身分盜用和帳戶詐騙兩種手段達到犯罪目的。張毓潔解釋：「個人身分盜用是指利用竊取的個人資料，以受害者名義開立和濫用新帳戶，而帳戶詐騙通常是指冒用個人資料來侵入和濫用受害者的現有帳戶，這又被稱為帳戶接管（account takeover）。」

無論身分盜用還是帳戶詐騙，都是在個人資料被竊取的情況下發生，一旦個人資料外洩將引發危機四伏。