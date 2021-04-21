補救篇／個資被盜怎麼辦？報警、關帳戶先止血

個人身分資料如果已被盜用，應立即尋求補救措施。（unsplash.com)

民眾一旦懷疑自己的福利金、退稅金等被盜用，應立即聯繫州失業局、國稅局報告問題，尋求補救措施。如果發現自己個人身分資料被盜用，可採取以下方式補救。

首先，查閱聯邦交易委員會的身分盜用網頁：https://www.identitytheft.gov/，提交身分盜用報告並獲取相關恢復計劃。

其次，向當地警方報案，領取一份警察報告副本，證明自己是受害者。如果身分盜用發生在網上，就要向聯邦調查局的互聯網犯罪控訴中心報告，網址為：https://www.ic3.gov/。

律師王婧指出，「報警非常重要，一般來說，騙取個人信息的都是團伙作案，警方可能已有備案，警方掌握更多信息，就能將整個犯罪團伙繩之以法，追回損失，並防止更多人受害。」

同時，與各家公司安全部門聯繫，對詐騙 交易提出異議，關閉不知情下開立或使用過的帳戶。 非營利性組織「消費者行動」（Consumer Action）社區外展部經理張毓潔建議，「可要求公司提供信件，確認詐騙帳戶並非是你使用的帳戶，你無需承擔任何法律責任。」

此外，通知Equifax、Experian或TransUnion三家信用報告機構，將詐騙警訊加註到信用報告中。

越早警覺個人信息是否洩漏，就可以提前將損失扼殺在搖籃裡，對此，「消費者行動」提供了一些具體的建議措施。

一，登記註冊欺詐警訊功能。許多債權人和金融機構都提供發送電子郵件或短訊的警示服務，可幫助發現帳戶上是否有未經授權的活動。

二，監察個人郵件。如果沒有按期收到帳單 、信用卡 明細單，就可能已被不法分子接管帳戶。張毓潔說：「如果收到預期之外的郵件，比如未申請過的新信用卡、貸款申請拒絕受理通知、從未見過的帳單、以及追債公司信件等，就顯示有人已盜用身分，開立了新帳戶。」

三，定期檢查個人信用報告。如果信用良好，但新的信貸申請卻被拒絕受理，則表示有問題存在，應立即查核信用報告，確保個人信用沒有被並不屬於自己的帳戶活動所破壞。

若想了解更多「消費者行動」相關信息，可登錄網站：www.consumer-action.org/Chinese，諮詢熱線：415-777-9635。