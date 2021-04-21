防護篇／防詐5不要 小心釣魚網站、商場系統漏洞

如何保護個人資料，防範被騙。（unsplash.com)

大量個人資料被盜引發各種危機，那麼個人資料到底如何被盜，或者是在什麼樣的情況下外洩？

個人身分資料通常包括姓名、地址、出生日期、社會安全號碼、銀行帳號、駕照 或是國家簽發的身分證件等。

「有一些釣魚網站，專門竊取個人信息。」華裔律師王婧說，「也有一些企業商場，由於自身系統存在的漏洞，導致消費者個人信息被盜。」

「消費者行動」（Consumer Action）社區外展部經理張毓潔指出，最近一些不法分子甚至假扮醫療保健或政府機構工作人員，安排施打疫苗 預約，讓人們交出個人信息數據。

現代社會個人信息被盜取的渠道無所不在，有哪些有效方法可以提高警覺，保障個人資料？

第一，「如非必要，不要隨身攜帶社會安全卡，可憑記憶記住卡號。」「消費者行動」張毓潔提醒民眾，「當你在銀行、醫院、或其他公共場所需要提供社安號碼及其他敏感個資 時，降低音量。」

第二，外出時，盡量只攜帶當天需用的銀行卡，萬一錢夾遺失或被盜，立即陷入危險狀態的帳戶數量就能減少。「在外時要注意個人財物，餐廳就餐時切勿將皮包掛在椅背上，要隨時保持在視線之內。」

第三，如果碰到有人索取個人資料，除非是自己主動聯繫，或是確定熟識的公司人員，否則千萬不要回覆那些要求提供個資的信函。如必須提供個人資料，一定要主動聯繫官方渠道，驗證對方要求是否合法。「不要隨便點擊陌生郵件的鏈接或附件，點擊前需仔細查核發件人的電郵地址。」

第四，在郵寄支票或與個人資料相關信件時，一定要將郵件放在郵局信箱中，不要放在個人信箱或公寓大廳中，而在丟棄包含個人資料的檔案和郵件前，需要先做粉碎處理。

張毓潔指出，第五，從社交媒體帳戶中刪除個人資料，並檢查隱私設置以確保個資沒有被公開。 「不要發佈個人疫苗接種卡照片，很多人在發佈後，身分就被盜用。」

王婧則提醒消費者，網購時不要因貪圖方便，在網站上儲存信用卡等個人信息。網購盡量選擇知名度較高的網站消費，小公司如果出現信息外洩，很少願意承擔責任以及採取補救措施。」