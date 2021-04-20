新冠疫苗 福兮？禍兮？

毫無疑問，新冠疫情是人類百年來的一場大浩劫，改變了人間模樣，也改變很多人的命運，世界因此一度按下暫停鍵，人們生活的空間被逼迫到狹小角落。至今全球已超過300萬人死亡，美國近57萬死亡病例，冰冷數字背後，曾是無數鮮活的生命。

新冠疫苗 成為黑夜盡頭唯一的曙光，我們能重回原來的生活狀態嗎？摘下窒息的口罩，自由出行，與新冠病毒說聲永別？疫苗承載著所有的希望，可是日前因注射嬌生 疫苗發生致命血栓事件，讓人們不得不重新考量新冠疫苗，福兮？禍兮？

聯邦疾病防治中心（CDC ）緊急暫停嬌生疫苗使用，一些傳染病學專家發出質疑，包括牛津疫苗（AZ）、輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna) 在內的多款疫苗都曾發生過血栓現象，為何CDC一直沒有公布完整數據？為何如今只是緊急暫停嬌生？

對於CDC來說，當然不可能停掉所有曾產生重大副作用的疫苗，疫苗之路勢在必行，停不下來，也不能停。但如何讓這條路走得更安全一些，如何把負面案例、數據儘早公布於眾，讓每個普通民眾在知曉事實之後，都能擁有自己的選擇權：打或者不打疫苗，現在打還是推遲打疫苗。這恐怕是CDC這些政府衛生機構以及醫學專家們，迫在眉睫急需解決的問題。

對個體來說這是個兩難命題，打了疫苗可以極大幅度降低感染率、重病率和死亡率，但是，疫苗的安全性究竟多少，保護時效又多長，誰都不知道，只有時間能解答疑問。有人感慨，我們其實都是這場疫苗試驗大戰的小白鼠。短時間內伴隨新冠病毒研發出來的疫苗，是應急需要，我們幾乎別無選擇，大部分人習慣被潮流裹挾著往前走，從眾心理是人類的共性，別人怎麼選擇，我們也跟著被動選擇。

對國家而言，群體接種疫苗毫無疑問利大於弊，社會重啟，經濟復甦。畢竟，與新冠病毒構成的已知威脅進行權衡，重大副作用是極個別案例。數據表明每250萬接種疫苗人中有一人死亡，如果250萬60歲的人感染新冠病毒，約有5萬人會死亡，如果他們都是40歲的人，那麼約有2500人死亡，從比例來看天差地別。

注射680萬劑嬌生疫苗後發現六例血栓，機率約為百萬分之一，牛津疫苗引發血栓的機率也是百萬分之一，可一旦這百萬分之一降臨到誰頭上，那就是場大劫難，應了一句老話：時代的一粒沙，落在普通人身上，就是一座山。

新冠疫情就像一部科幻片，往左走，世界變幻成現在的樣子，往右走，或許還是原來模樣。那新冠疫苗呢，又會帶領人類走向哪一條路？