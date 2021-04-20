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「以為是華人」加州男毆倒韓裔老夫婦 是累犯

世華工商婦女協會「女力」講座 創業闖出一片天

記者李雪／洛杉磯報導
世界華人工商婦女企管協會美國南加州分會，18日與台灣大高雄分會合作舉辦線上講座。（視頻會議截圖）
世界華人工商婦女企管協會美國南加州分會，18日與台灣大高雄分會合作舉辦線上講座。（視頻會議截圖）

世界華人工商婦女企管協會美國南加州分會，18日與台灣大高雄分會合作舉辦線上「名人坊講座」，邀請台灣大學光學科技股份有限公司董事長歐淑芳、台美第二代創業新貴「Gold House Collective」聯合創始人許百均在線上分享，女性如何跳出框架，成功舞出一片天。200多名聽眾線上參與。

歐淑芳分享了自己身為眼科醫師，最後成為創業家的斜槓人生。（視頻會議截圖）
歐淑芳分享了自己身為眼科醫師，最後成為創業家的斜槓人生。（視頻會議截圖）

歐淑芳眼科醫師職涯 斜槓醫療照護

歐淑芳分享自己身為眼科醫師，最後成為創業家的斜槓人生。她表示斜槓不是只有一個職業，而是跨產業多元發展。

她表示，做一位醫師能救多少人，一直是個疑問。她回顧自己進入醫學院開始，到從業做眼科醫師，當年一開始有比較多的眼科手術，但很多醫師負擔不起高科技的設備，而這些設備帶來的精準和便捷，能拯救更多人。於是她開始想，在醫院裡的工作有限，這麼高的技術卻不能讓更多平民百姓享受，從而萌生創業想法。

她回顧自己創業從零開始，到如今的上市公司，也曾有過因為快速擴張眼鏡門店的慘痛經驗，也因為併購了醫美業務，分散了眼科的發展重點而引來質疑。而如今她展望未來醫療照護的樣貌，涉及聯網資料串連、人工智慧、數位化安全平台等。

許百均強調「弱關係」中的機遇。（視頻會議截圖）
許百均強調「弱關係」中的機遇。（視頻會議截圖）

許百均掌握「弱關係」助亞裔群體發聲

許百均在哈佛大學攻讀生物，畢業後在麥肯錫做分析師，但機緣巧合又進入酒店業，回到哈佛學習商科。此後她還擔任過Zappos的參謀長，在亞馬遜從事區塊鏈方面工作，如今她成立了Gold House幫助亞裔群體發聲。

許百均分享自己的職業軌跡，強調如何打破職業框架。她表示，大家從小對人生多少有一個預期，考入大學找一個好工作，而她在完成這些後，忽然不知道下一個目標是什麼，於是決定打破框架。她認為一定要從每一次工作經驗中汲取經驗，她強調要對模糊匹配持開放態度，就好像是找戀愛對象，一些硬性標準會篩掉一些潛在的理想對象，因此應該保持更靈活模糊的標準。

她表示要有廣大的人脈網絡，尤其強調「弱關係」的強度，她解釋，一些能提供幫助的人，其實不在周邊最緊密關係裡，反而是「弱關係」中的人，例如她找到亞馬遜的工作，就是透過只見過面兩次的人介紹。她也積極打破人脈框架，例如她進入Zappos工作就是靠一封「冷郵件」（cold email outreach）給謝家華，卻沒想到獲得回覆。

世界華人工商婦女企管協會美國南加州分會，18日與台灣大高雄分會合作舉辦線上講座。...
世界華人工商婦女企管協會美國南加州分會，18日與台灣大高雄分會合作舉辦線上講座。（視頻會議截圖）

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