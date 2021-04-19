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18歲首登台 21歲進太陽劇團 蕭宇踏遍世界各國

記者謝雨珊／洛杉磯報導
蕭宇21歲進入號稱「雜技界哈佛」的太陽馬戲團。（蕭宇提供）
蕭宇21歲進入號稱「雜技界哈佛」的太陽馬戲團。（蕭宇提供）

「台上一分鐘，台下十年功」。蕭宇（Jason Xiao）自小隨著雜技演員的雙親在雜技團裡長大，七歲學藝，小小年紀接受封閉式訓練，承受絕大多數兒童無法忍受的艱辛。皇天不負苦心人，紮實功底加上全方位的技藝，蕭宇受到太陽馬戲團青睞，21歲隨團前往世界各地演出，早早實現許多人環遊世界的夢想。

蕭宇多年表演生涯，一直秉持熱忱與正向態度，得以在舞台上發光發熱，一步一腳印邁向優秀雜技演員的目標。然而，雜技演員也像球員一樣，體力和靈敏受到年齡限制。但熱愛雜技及舞台的蕭宇仍抱持熱忱，多年前在賭城成立X Enterprise娛樂演藝公司，為優秀雜技演員尋找舞台，選擇另一種方式延續對雜技及表演的熱愛。

蕭宇出生長大在雜技團，也是「雜技世家」第三代。（蕭宇提供）
蕭宇出生長大在雜技團，也是「雜技世家」第三代。（蕭宇提供）

雜技世家 每天8小時封閉式訓練

蕭宇在雜技團長大，雙親在中國大陸都是雜技演員，就連爺爺生前也是街頭雜技藝人，因此他算得上是「雜技世家」第三代，憑藉遺傳基因及後天努力，蕭宇在青少年時期已成為優秀雜技演員。他介紹，幼時的封閉式訓練，每天八小時重覆操練空頂、單手頂、翻跟斗、分腿吊點、舞蹈、無助力表演等，苦練了三年基本功。三年後學習節目，包括翻跟斗、舞獅、鑽圈、高車踢碗、爬竿等，依舊是每日的功課。

18歲開始登台表演雜技，全方位又穩定的水準，使他在太陽馬戲團招工試鏡中脫穎而出，21歲進入「雜技界哈佛」太陽馬戲團，表演融入中國傳統風格的龍獅合一（Dralion）節目，表演鑽圈、獅子舞、跳繩等項目，並與世界各地優秀的雜技演員合作，隨團在英國、西班牙、瑞士、德國、日本、墨西哥、澳洲等國的大城市跑透透。

他坦言，加入太陽馬戲團除了能到世界各地不同舞台表演，最大的收穫是從外國演員身上，學到舞台上的展現力及爆發力。蕭宇提到各地區觀眾反應及氣氛的不同，令他印象非常深刻，像是歐洲觀眾特別會替演員鼓掌，日本觀眾的掌聲中規中矩等，這些體驗對他來說，均是一生中值得回味的趣事。

蕭宇在太陽馬戲團的龍獅合一（Dralion）節目中表演鑽圈、獅子舞、跳繩等項目。...
蕭宇在太陽馬戲團的龍獅合一（Dralion）節目中表演鑽圈、獅子舞、跳繩等項目。（蕭宇提供）

傷病不斷 公車最多只能坐10分鐘

在太陽馬戲團五年的體驗是無價的，蕭宇結束合約後移民美國，並在賭城簽約到拉斯維加斯馬戲團（Cirus Circus) 單獨演出一年半，表演禮帽等手技。之後因身體素質原因轉行演藝公司，協助後輩開發舞台表演機會。蕭宇表示，該公司多年來輸送藝人到城市表演，其中包括在NBA的中場休息演出。自己也曾在湖人隊的主場，出演蹬桌子、高椅等富有中國元素的雜技表演弘揚中華文化。

蕭宇的表演生涯後期曾在NBA湖人隊主場出演蹬桌子、高椅等富有中國元素的雜技表演。...
蕭宇的表演生涯後期曾在NBA湖人隊主場出演蹬桌子、高椅等富有中國元素的雜技表演。（蕭宇提供）

蕭宇表示，演出及排練過程中難免傷病。他的手曾骨折過、腰間盤突出，最嚴重時在跑步機上只能跑兩分鐘，在公車上最多只能坐十分鐘。現在只要拿重物，肩膀就不舒服，腳腕迄今仍有習慣性扭傷的後遺症，落下不少病根。

不過這些都不及他對表演藝術的熱情與鍾愛。他霸氣的說，「雜技是高危險職業，幹這行的誰都有傷，但是愛它就得接受它」。

蕭宇曾在賭城簽約到拉斯維加斯馬戲團（Cirus Circus) 單獨演出一年半。...
蕭宇曾在賭城簽約到拉斯維加斯馬戲團（Cirus Circus) 單獨演出一年半。（蕭宇提供）

蕭宇多年前在賭城成立X Enterprise娛樂演藝公司，替優秀雜技演員尋找舞台...
蕭宇多年前在賭城成立X Enterprise娛樂演藝公司，替優秀雜技演員尋找舞台。（蕭宇提供）

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