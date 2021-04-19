拜登推基礎設施計畫… 洛杉磯、賭城高鐵工程重燃希望

總統拜登計畫拓展美國鐵路（Amtrak）在全國範圍的服務網，讓洛杉磯和賭城高鐵列車重燃希望。（ABC）

總統拜登2.3兆元就業法案，計畫拓展美國鐵路（Amtrak）全國的服務網，並推出多條新路線。此措施也可望使交通運輸計畫制定者，重新審視1997年美鐵計畫開闢洛杉磯 至賭城 的路線，以及沿著擁擠的15號公路，從南加州 勝利谷（Victorville）通往賭城的高速鐵路。

美聯社報導，拜登這項措施，可能會替Brightline West建設計畫重新提供資金。該計畫將使旅客列車以每小時200哩的速度行駛於州際之間。

Brightline West建設工程，去年下半年開始，但因一項24億元債券發售推遲，工程被迫延宕。該債券主要是替80億元計畫提供初期資金。

今年初該公司向內華達州高鐵管理局提交的更新計畫指出，預計最早於今年春季，開始建設全長170哩的鐵路，並計畫要求重新發行內華達州、加州和聯邦政府債券。

美國鐵路執行長Bill Flynn於3月31日發表聲明，關注改善美國東北走廊鐵路服務，拜登的800億元資金，也可能嘉惠全美160個社區建設城市間的鐵路服務。

其中也包括洛杉磯與拉斯維加斯路線，與另一條可能將洛杉磯與鳳凰城和亞利桑那州城市連接的鐵路線。

自2005年以來，相關單位一直考慮在拉斯維加斯與卡洪隘道（Cajon Pass）附近的沙漠城勝利谷之間的高鐵計畫，但該計畫因資金問題多次停滯。

連接內華達州與加州的15號公路，平均每天有4萬7000輛汽車，每小時近2000輛汽車通過。

區域運輸委員會2007年研究發現，旅客服務需求強勁，但長途班車在加州停靠多個站點，包括富樂頓、聖伯納汀諾、勝利谷等多個城市，單程需花費七小時15分鐘，駕車從南加州到賭城，僅需四小時。

卡托研究所（Cato Institute）資深研究員Randal O'Toole回應拜登基礎建設計畫報告指出，沙漠鐵路有需求的問題，因為這些線路被航空公司、汽車客運與公路瓜分，鐵路不見得能吸引遊客。

他指出，四家巴士公司每半小時提供洛杉磯往返拉斯維加斯，票價最低20元。八家航空公司也提供洛杉磯往返賭城服務，每半小時提供航程70分鐘至80分鐘航班。

內華達州南部地區運輸委員會執行長Maynard同意替拉斯維加斯增加一條鐵路服務的可能性，「遊客前往賭城可有另一種選擇，有助減輕交通壅塞，改善空氣品質。」