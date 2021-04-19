洛城新語／曾是重災區 洛杉磯為何轉危為安？

2020年4月17日，已進入全面居家避疫狀態的洛杉磯縣，當天新冠病毒累計確診2萬3626人、死亡495人，陷入封城和人心焦慮狀態。但沒有人能預料，最糟的情況根本還沒有到來。一年後的2021年的4月17日，洛杉磯縣確診人數已達122萬8564人，比一年前多了120萬人；死亡人數2萬3626人，比一年前多了2萬人。洛縣 人口約1000萬人，目前確診與死亡者合計已占總人口約12.5%。

這一年來疫情，給所有人身心前所未有的煎熬，但隨著接種疫苗 進展，我們已經看見曙光，黑暗或許已到了盡頭。以下是洛縣轉危為安，且與全美當前疫情有差異的可能原因。

第一，目前全美民眾至少打完一劑疫苗者占48.3%、加州 52.2 %，而洛縣僅有9.41%。但與此同時，洛縣的4月17日單日確診率只有0.9%，創下一年來的新低點，且17日確診數只有527人，住院數從14日的518人降到17日的486人。這可能代表了，目前在美東肆虐的英國與南非變種病毒，並沒有在洛縣造成太大影響，而殺傷力較小的加州變種病毒，因為病例數較多，反而使英國與南非變種病毒受到某種程度壓制。

第二，加州是全美人口第一大州，染疫人數也最多，洛縣又是加州的超級重災區。在12.5%洛縣人口確診或病亡的嚴峻威脅下，絕大多數居民都有身邊的親朋同事不幸中鏢或病故，但確診人數卻持續下降。這可能代表了，因為有切身之痛，洛縣居民比其它地方的人更遵守衛生安全守則，同時洛縣過去染疫的120多萬人大多數已康復，自然產生某些免疫力。

第三，老人是新冠的高危險群，洛縣雖只有9.41%居民至少注射一劑疫苗，但洛縣最先關注老人，71%的65歲以上者已打完一劑疫苗，接著把疫苗優先供應給若干低收入弱勢社區，很多這些居民每天必須外出工作，從而減少了染疫風險。

第四，4月是洛縣與加州的闗鍵月，只要在4月守住防線，隨著供應洛縣疫苗數量愈來愈多，今年夏天可能比去年同期要樂觀許多。洛縣政府預估，到6月底，洛縣可望有八成民眾完成注射，再加上注射兩週後才能產生最大效果的等待期，樂觀估計，洛縣在7月下旬時，約有八成居民體內會有新冠抗體，這可能代表新冠危機已大半解除，但戴口罩和保持社交距離仍須維持。

任何一種疫苗的效力都不可能百分之百，但聯邦疾控中心(CDC)指出，打完兩劑疫苗後雖仍有染疫可能，但目前病例數只占打完疫苗總數的0.008%。因此打總比不打要好，目前研究也顯示，打過疫苗後就算染疫，變成重症者機率也很低。

最後，對於那些選擇不打任何疫苗的人，目前沒有法律強制要求，也不必扯到政治傾向。但我們要敬告拒打疫苗的人，你們固然有權利不打，但別人同樣有權利保護自己的健康，因此拒打者更應該嚴格遵守各種防疫衛生安全規定，保護自己也保護他人。