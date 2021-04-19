「抵制仇恨 團結美國」爾灣各族裔市政廣場集會

華裔關切加州參議院SB82法案，將加劇以亞裔為對象的搶劫案件。（本報記者╱攝影）

AIB2B及多個草根組織，17日上午在爾灣 市政廣場舉行抵制仇恨團結美國 （One People One America）集會活動，吸引近百位各族裔居民參加。主辦單位強調，並不僅是「黑人的命也是命」，而是所有的生命都珍貴，並不僅是抵制仇恨亞裔 ，也要抵制所有的仇恨。

定居爾灣21年、活動發起人之一的John Park表示，最近有不少抵制仇恨亞裔的示威活動，這場集會希望從不同的角度，提出解決問題的方法，例如：如何保障不同族裔人士均能免於仇恨犯罪；如何立法加強保護受害人，而不是保護作案者；如何避免為了保障某些人權益，而犧牲了其他人的平等機會；如何支持執法單位維護公共安全；如何進行教育改革等等。他並呼籲大家團結，走出族裔的小圈子。

爾灣市議員郭正明致詞時表示，他最怕在半夜接到爾灣警察局長打來的電話，因為那通常是因為有重大公共安全事件發生，而他直接的反應只關心受害者是否安好，而不是先問受害人是否為亞裔。他相信，抵制所有的仇恨，才能抵制仇恨亞裔。全世界只有美國接納來自各地的移民，族裔大融爐才是真正的美國精神。

來自新加坡的華裔移民陳麗玉表示，她以身為華人為榮，所以她參加正式活動時總會穿上旗袍，她移民來美國的時間雖然不長，但是投入地方事務之後，她發現只有在美國，人民才能暢所欲言，因此她開始積極的參加美國共和黨的集會，宣揚符合自己立場的理念。

當天參加集會的華裔中，有些人帶著反對加州參議院提案SB82的標語，他們指出，這項提案如果通過，任何950元以下非持槍的搶案，都將當作輕罪竊案處理，對公共安全構成極大威脅，類似在停車場皮包被搶的案件將會層出不窮。