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仇恨犯罪如恐襲 橙縣不輕縱 檢察長：遇襲時以安全優先

【橙縣訊】
橙縣檢察長史畢茲呼籲亞裔配合執法單位舉報仇恨犯罪。（線上會議截圖）
橙縣檢察長史畢茲呼籲亞裔配合執法單位舉報仇恨犯罪。（線上會議截圖）

橙縣檢察長史畢茲(Todd Spitzer)認為以亞裔為對象的仇恨事件，有如恐怖攻擊般，目的是在亞裔社區製造不安，破壞亞裔正常生活。亞裔目擊仇恨偏見時，應以確保自身安全為優先，避免介入衝突，必要時使用辣椒噴液、口哨或警報器轉移注意。事後儘快向附近警局報案，橙縣檢察官辦公室將依據證據，全力追究仇恨犯罪作案者的法律責任。

2019年就任橙縣檢察長的史畢茲，17日應邀在橙縣華人商會主辦、18個社團協辦的線上講座中，主講如何扺制仇恨犯罪，他呼籲仇恨案件受害人或目擊者配合警方與檢方進行刑事追訴，以遏止仇恨犯罪。橙縣檢察長的官方臉書帳號，當天也對這場講座進行直播。

史畢茲指出，美國憲法保障言論自由，即使是帶有仇恨偏見的言論，也同樣受到保障，但是如果仇恨偏見跨越言論的範圍，而帶有企圖傷害（assault）、非法鬥毆（battery）等行為，就可構成仇恨犯罪。舉例來說，有人在你無法後退的情況下，近距離用仇恨言論威脅你，雖然沒有身體傷害，但已構成「企圖傷害」的條件。

史畢茲強調，碰到仇恨事件，最重要的是在確保自身安全的前提下，儘量收集證據，並向附近的警局報案。若目擊仇恨事件，可在心情穩定後，由親友陪同到警局報案，報案之後，如果事後想起或找到新的證據，應主動提供給負責的警探。如果不滿意警局處理案件方式，可直接連繫橙縣檢察長辦公室714-834-3600或電郵[email protected]

史畢茲指出，他鼓勵對自身安全有顧慮的亞裔，外出時隨身攜帶辣椒噴液、口哨或警報器，但事前應先在家裡練習使用辣椒噴液。若有意購買槍枝自衛，只能放在家裡或是自營的商店中，並要學會保管及使用槍枝的方法。一般而言，只有在自身安全受到直接威脅時，才能合法的用槍自衛。

史畢茲表示，仇恨犯罪罪名成立的話，將會加重刑罰，但各地執法機構對仇恨犯罪有不同的解釋，例如不久前發生在亞特蘭大按摩店的槍擊案，八名死者中有六人是亞裔，他認為作案者挑選亞裔經營的按摩店下手，已經顯示出仇視亞裔的動機，但當地執法單位卻以死者並非全為亞裔，而認定不是仇恨犯罪。

應邀參與線上講座的還包括加州州議員Dave Min、律師Rose Tsai、Larisa Dinsmoore、Alan Chen、Charles Lin、Eudeen Chang、亞美老人服務中心執行長Jennifer Wang等人。

橙縣華人商會主辦抵制仇恨犯罪線上講座，獲得社區領袖合力支持。（線上會議截圖）
橙縣華人商會主辦抵制仇恨犯罪線上講座，獲得社區領袖合力支持。（線上會議截圖）

亞裔 仇恨犯罪 橙縣

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