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洛市仇恨亞裔犯罪 疫期增2倍 24起中6起提到新冠

【洛杉磯訊】
大多數針對亞裔的仇恨犯罪和事件，都發生在洛杉磯警局的西部和中央地區。
大多數針對亞裔的仇恨犯罪和事件，都發生在洛杉磯警局的西部和中央地區。

洛杉磯市警察局統計2020年針對亞裔仇恨犯罪案，是2019年的兩倍多。針對加州和美國境內亞裔的騷擾和暴力活動激增，通常襲擊事件與美國人將新冠病毒的傳播，歸咎於亞裔的誤解有關。官員分析指出，針對華人社區的敵對情緒與日俱增。在24起仇恨犯罪和事件中有六起的罪犯提到新冠病毒。其他七起案件包括反華言論。

大多數針對亞裔的仇恨犯罪和事件，都發生在洛市警局轄區的西部和中央地區。一半以上發生在街道、人行道或室外停車場，在商店或市場也發生幾起。

2020年3月一項紀錄在案的仇恨犯罪中，一名婦女站在洛杉磯中城的人行道上時，有四個人走近她對她說，「你是冠狀病毒人，你看這些冠狀病毒」。根據警局說法，其中一個人隨即吐了口水。

2020年4月在另一起仇恨犯罪事件中，一名男子在Wilshire地區慢跑，有人開車接近他，叫他戴上口罩。慢跑者稱他為「白痴」，該名男子則大喊大叫說，「你攜帶新冠病毒，滾回你的國家！」隨後還向慢跑者扔了一個玻璃瓶。

報告稱，在仇恨犯罪和事件中，男性和女性受害人比例均等，而嫌犯的種族包括白人、非裔和西裔。

這些案件包括在提交給洛市警政委員會的報告中，該報告分析，去年針對洛杉磯境內的亞裔和太平洋島民社區的仇恨犯罪和仇恨事件，發現2019年有七起針對亞裔美國人的仇恨犯罪，2018年有九起。

報告稱，去年針對亞裔的15起仇恨犯罪，占2020年報告的355起仇恨犯罪總數的4.2％，占所有與種族有關的仇恨犯罪的8.1％。

在針對亞裔的仇恨犯罪中，有九起歸類為毆打，五起屬於刑事威脅或嚴重襲擊，一起為小東京日美博物館收到炸彈威脅的電郵。

有九起案件未發現嫌疑人，洛市檢察長辦公室因證據不足，無法對其中兩起案件提起訴訟，目前還有一起案件正在審查中。

洛縣檢察長辦公室，也拒絕對面臨其他指控的一名涉事嫌犯，增加仇恨犯罪的指控。而在兩起仇恨犯罪事件中，受害人或未成年子女的父母，均拒絕提起訴訟。

洛縣有關單位記錄針對亞裔的九起仇恨事件，或實際上並沒有達到犯罪標準針對亞裔的仇恨事件。這些事件占去年報告的199起仇恨事件的4.5％，占所有與種族有關的仇恨事件的8％。

洛杉磯市警察局在2020年記錄了15起針對亞裔美國人的仇恨犯罪，該數字是2019...
洛杉磯市警察局在2020年記錄了15起針對亞裔美國人的仇恨犯罪，該數字是2019年兩倍多。(unsplash圖）

仇恨犯罪 亞裔 美國

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