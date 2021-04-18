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種菜種花種果…園藝達人教你招蜂引蝶

記者楊青／鑽石吧報導
小鸚鵡農場的園藝師講解春季育苗。（記者楊青／攝影）
小鸚鵡農場的園藝師講解春季育苗。（記者楊青／攝影）

由鑽石吧長青會園藝班主辦，小鸚鵡農場、東谷華人協會和OGAF有機園藝基金會共同協辦的春季園藝講座，17日吸引南北加州300多名園藝愛好者上線旁聽。多位園藝達人分享春季育苗、冰菜和藍莓種植、如何讓庭院招蜂引蝶以及後院養雞等成果和經驗，三小時聽眾提問不斷，互動熱絡，講座由園藝達人許希聖主持。

小鸚鵡農場的園藝師講解春季育苗。（記者楊青／攝影）
小鸚鵡農場的園藝師講解春季育苗。（記者楊青／攝影）

土壤、水分、陽光 育苗關鍵

小鸚鵡農場（little parrot farm）場主李枂首先主講春季育苗。她表示，春季育苗，土壤、水分、陽光都是關鍵，南加州春季早上和午後的陽光都好，但要避免中午的直射陽光將小苗燒焦。她本人會先準備好專門的播種和育苗的容器，將植物的種子放在容器中。種子入土之前最好先浸種，以便節省時間，發芽率更高。她通常用40華氏度的溫水泡種，或將種子放入不加溫度的烤箱中，24小時後將種子放入育苗盆，加入育苗土，噴水，蓋上蓋子，保持溫度。育苗的水分不能太多，避免種子腐爛。

當種子冒出小芽，就可以用小湯匙挖出小苗，連同些許培植土一起放入小方格容器中，注意控制水分、溫度和光線。值得注意的是，小苗沒有足夠的光照會出現徒長，不利植物成長。

李枂表示，小苗從兩片葉子長到三葉，不要給很多養分，但當小苗長出四葉時，表明需要更多的營養，可以將整個小格子放到小盆中，等到根系都長好後，從三吋盆中轉移到地上，就可以等待收成。

北加州園藝達人Jamie陳主講冰菜和藍莓種植。（記者楊青／攝影）
北加州園藝達人Jamie陳主講冰菜和藍莓種植。（記者楊青／攝影）

冰菜和藍莓 好吃不難種

北加州園藝達人Jamie陳當天主講冰菜和藍莓的種植。在台灣一度賣1萬元台幣一斤的冰菜，原產非洲、西奈半島和歐洲南部，喜暖和的生長環境。Jamie陳，冰菜實際上是一種匍匐性多肉植物，不同的是其水分儲存在它水晶的小細胞中，而不是葉片中，該植物貼地生長，每年大概從2月至夏天都可以吃到它的葉片，但一旦開花就沒有東西可以吃了，其適吃期非常短。

不過冰菜確實是一種非常容易生長和種植的植物，不管將其種子撒在那裏，只要土壤不是特別乾旱，任何土壤都可以生長。另外它從根部到葉都會儲存水的鹽分，所以吃時可以不用任何調料。

Jamie陳表示，種植冰菜可以從撒種開始，春天和秋天溫度在20度左右是很好的播種時段，採用質地鬆軟透氣保濕的土壤，灑水時最好用多孔的灑水器以避免其細小的種子被衝塌，等到苗長到四片葉子時可以移植。最好間距八吋左右，行距11吋左右。

她表示，高溫對冰菜不是問題，但太陽大時需要遮擋一下適當降溫，一般從種子到收成需要100天左右。她今年3月19日下種，4月13日已長到四分之一手掌大。

有豐富種植經驗的Jamie陳表示，她種植藍莓會選擇不同的品種，所以每年不同的時間都可以吃到自己種植的藍莓。藍莓喜歡陽光充足和涼爽氣候，溫度可以高但不要太強陽光，沙質排水良好的土壤，適當的給水。Jamie陳的經驗是用一份盆土和一份peatmoss做成藍莓土，種植效果相當不錯。收成之後最好換土，以保持植物健康。盆栽藍莓最好三至四年換一次土。

養蜂達人Robert李主講如何讓庭院招蜂引蝶。（記者楊青／攝影）
養蜂達人Robert李主講如何讓庭院招蜂引蝶。（記者楊青／攝影）

君皇蝶紛飛 馬利筋是功臣

養蜂專家和昆蟲達人Robert李當天主講如何將美麗的君皇蝶吸引到自家庭院，讓院子美上加美。

庭院鮮花盛開，草木扶疏，但很多時候遺憾的是缺少美麗的蝴蝶飛舞。Robert李表示，要吸引美麗的君皇蝶，在院子中種上一盆馬利筋（Asclepias Curassavuca），立竿見影。

馬利筋也稱芳草花，非常好種，每年5、6月開花，開花後結成的種子自己會爆開，種子到哪裏只要土壤不是太過乾燥，都會發芽繼續成長。橘紅色底和黑色線條和斑點，君皇蝶就會因花而來，君皇蝶還會在馬利筋的葉片背後產卵，不到一個月就變成蟲，不久就變成大而美麗的君皇蝶，滿庭紛飛。

Robert李表示，馬利筋易種易生，但其扎根較深，需要較多水分，如果盆栽和夏天，一定要及時補充水分。

養雞達人Ann郭當天分享庭院養鷄經驗。（記者楊青／攝影）
養雞達人Ann郭當天分享庭院養鷄經驗。（記者楊青／攝影）

養雞添野趣 考慮要周詳

養雞達人Ann郭當天分享庭院養鷄經驗，從不到一磅的袖珍鷄到美麗威武的大公雞，野趣橫生。

Ann郭表示，她將雞當作寵物養，不少已養了七、八年，早就是自己和家人的老朋友。養雞無限樂趣，但同樣也要考慮周全，以免措手不及。

Ann說，每天收穫不同顔色的雞蛋，是她生活中持續不斷的驚喜，也因爲長期養雞，庭院中的一些害蟲，比如蜘蛛等全部消滅乾净，她家原本貧瘠的土壤也變得無比肥沃，種花種菜完全不用買土壤，連同樣喜歡園藝的老父親，也都是到她家挖取土壤，節省不少。

但生命都有周期，Ann表示，雞不會永遠生蛋，冬天和老年的產量都會較低，放養的雞和剩下的雞食也會吸引蒼蠅老鼠等，甚至引來一些土狼等，所以鷄的保護需要花心思。

此外雞會吃庭院中的菜，也會到處大便，而且需要很大的空間，而鄰居也可能會抱怨它們發出的聲音。此外養雞不便宜，喂食、蓋窩棚等等都是花銷。另外主人外出旅行也是問題。

對於下決心養雞的民眾來說，Ann郭建議自己動手製作雞窩，確保鷄免受各種大小動物的侵擾，同時也便於雞的健康成長和主人清潔。

園藝達人許希聖主持春季園藝講座，吸引300多位園藝愛好者旁聽。（記者楊青／攝影）
園藝達人許希聖主持春季園藝講座，吸引300多位園藝愛好者旁聽。（記者楊青／攝影）

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