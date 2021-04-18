南加州男子違反限制令 劫車綁架強暴前女友被捕

違反法院限制令，涉嫌劫車、綁架和強暴前女友，20歲的安納罕居民Lizandro Salgado被捕。（KTLA）

南加州 安納罕（Anaheim）市一名20歲西裔男子，本周13日違反法院限制令，攻擊、綁架並强暴前女友而被捕。

安納罕警方表示，受害人此前申請到法庭限制令，不准前男友Lizandro Salgado接近她的住處。但是，前男友本周來到受害人的住家附近，對女子攻擊、綁架和强暴。

據受害人報告，案發當天上午，她正準備從家門口上車，她的前男友突然從後面衝出來將她推入汽車 ，迅速關上車門。受害人試圖從車裡逃出，Salgado跳上引擎蓋，使勁敲打汽車擋風玻璃並且打碎。後來受害人從車裡衝出來，試圖跑回家求助，但Salgado拽住她的頭髮又將她拖回到汽車裡。Salgado把她的汽車開到一個綜合商業區的後面，在那裏强暴了她。後在受害人苦苦哀求下，嫌犯才放了她，但是把她的車開走了。

警方表示，13日上午11時15分左右接到報警電話，一名婦女懷疑她的女兒在住家附近被人綁架了。警員在現場找到一名目擊者，他看到一名女子數小時前被一名男子強行推上車。警方沒有立即找到嫌犯，但第二天早上發現被他搶走的汽車，負責監視的探員最終發現了正在附近騎自行車的嫌犯並將其拘留。

經查，嫌犯有一項監外執行令，除了法庭限制令外，他還有家暴 史。目前，Salgado以涉嫌綁架、劫車、非法監禁、恐怖威脅、家庭暴力和違反家庭暴力限制令被拘捕，不得保釋。