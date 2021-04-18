我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美3162萬人確診 已施打2億587萬劑疫苗

加州奧克蘭華埠憂暴力洗劫 商戶嚴陣以待 安裝木板加固

南加州男子違反限制令 劫車綁架強暴前女友被捕

記者楊青／綜合報導
違反法院限制令，涉嫌劫車、綁架和強暴前女友，20歲的安納罕居民Lizandro Salgado被捕。（KTLA）
違反法院限制令，涉嫌劫車、綁架和強暴前女友，20歲的安納罕居民Lizandro Salgado被捕。（KTLA）

加州安納罕（Anaheim）市一名20歲西裔男子，本周13日違反法院限制令，攻擊、綁架並强暴前女友而被捕。

安納罕警方表示，受害人此前申請到法庭限制令，不准前男友Lizandro Salgado接近她的住處。但是，前男友本周來到受害人的住家附近，對女子攻擊、綁架和强暴。

據受害人報告，案發當天上午，她正準備從家門口上車，她的前男友突然從後面衝出來將她推入汽車，迅速關上車門。受害人試圖從車裡逃出，Salgado跳上引擎蓋，使勁敲打汽車擋風玻璃並且打碎。後來受害人從車裡衝出來，試圖跑回家求助，但Salgado拽住她的頭髮又將她拖回到汽車裡。Salgado把她的汽車開到一個綜合商業區的後面，在那裏强暴了她。後在受害人苦苦哀求下，嫌犯才放了她，但是把她的車開走了。

警方表示，13日上午11時15分左右接到報警電話，一名婦女懷疑她的女兒在住家附近被人綁架了。警員在現場找到一名目擊者，他看到一名女子數小時前被一名男子強行推上車。警方沒有立即找到嫌犯，但第二天早上發現被他搶走的汽車，負責監視的探員最終發現了正在附近騎自行車的嫌犯並將其拘留。

經查，嫌犯有一項監外執行令，除了法庭限制令外，他還有家暴史。目前，Salgado以涉嫌綁架、劫車、非法監禁、恐怖威脅、家庭暴力和違反家庭暴力限制令被拘捕，不得保釋。

汽車 加州 家暴

上一則

想進頂尖私立大學 須具等邊三條件

下一則

南加男子撕毁「黑人的命也是命」標牌 被控仇恨犯罪

延伸閱讀

南加州男子違反限制令 劫車綁架強姦前女友被捕

南加州男子違反限制令 劫車綁架強姦前女友被捕
南加州男子撕毁「黑人的命也是命」標牌被控仇恨犯罪

南加州男子撕毁「黑人的命也是命」標牌被控仇恨犯罪

南加州爾灣市議會通過「反仇視亞裔」提案

南加州爾灣市議會通過「反仇視亞裔」提案
罵亞女「亞冠病毒，真該揍你」 嫌犯被捕

罵亞女「亞冠病毒，真該揍你」 嫌犯被捕
大洛杉磯台美社區 為太魯閣號事故募款

大洛杉磯台美社區 為太魯閣號事故募款
賣春除罪 無證按摩仍違法 兩華女被捕控罪

賣春除罪 無證按摩仍違法 兩華女被捕控罪

熱門新聞

天普市華裔居民陳女士11日在自家院子與友人聊天，無緣無故遭到路人辱罵。圖為示意圖。（unsplash）

華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

2021-04-12 18:01
華裔環境土壤學博士徐仕林表示，他與太太都拒絕接種新冠肺炎疫苗。（記者啟鉻／攝影）

川粉土壤博士稱新冠疫苗降低免疫力 拒絕接種

2021-04-13 02:20
知名流行病專家黃重德醫學博士近十個月的研究發現，口腔消毒液氯西丁，對新冠病毒的預防和感染遏制效果達到將近90%。（本報檔案照）

黃重德發現 新冠病患使用口腔消毒液症狀顯著改善

2021-04-16 15:52
監控錄像拍攝的一則一分鐘現場視頻，記錄殺人過程，讓人心情沉重。（視頻截圖）

南加華人雙屍槍案凶嫌是好好先生 行兇讓友人出乎意料

2021-04-12 21:19
知名流行病專家黃重德醫學博士近十個月的研究發現，口腔消毒液氯西丁，對新冠病毒的預防和感染遏制效果達到將近90%。（本報檔案照）

黃重德研究發現：氯西丁口腔消毒液可抗新冠

2021-04-17 02:20
兇嫌萊特19歲（警方提供）

南加華人母女被殺案 19歲兇嫌被捕

2021-04-14 19:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
接種嬌生疫苗後…43歲的他中風 21歲的他睡夢中去世

接種嬌生疫苗後…43歲的他中風 21歲的他睡夢中去世
縱火、砸店、燒車、襲警 加州奧克蘭示威變暴亂

縱火、砸店、燒車、襲警 加州奧克蘭示威變暴亂
直播／菲立普親王葬禮結束 王室成員陪女王返溫莎城堡

直播／菲立普親王葬禮結束 王室成員陪女王返溫莎城堡
奧地利警官在臉書貼出這兩道菜 被判罰6300歐元

奧地利警官在臉書貼出這兩道菜 被判罰6300歐元
菲立普親王葬禮 女王獨坐送別夫婿

菲立普親王葬禮 女王獨坐送別夫婿