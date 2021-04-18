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南加男子撕毁「黑人的命也是命」標牌 被控仇恨犯罪

記者邵敏／綜合報導
千橡市男子Kyle Davis被控一系列仇恨犯罪，針對「黑人的命也是命」。（范杜拉縣警方提供）
千橡市男子Kyle Davis被控一系列仇恨犯罪，針對「黑人的命也是命」。（范杜拉縣警方提供）

加州范杜拉縣千橡市一名男子面臨仇恨犯罪指控，他在一系列事件中攻擊支持「黑人的命也是命」（BLM）運動的民眾，撕毁標牌和歧視辱罵。

范杜拉縣檢察官辦公室在16日新聞稿中稱，現年35歲的Kyle Davis被控兩次故意破壞和攻擊，分別發生在去年9月和今年4月。Davis在去年9月12日攻擊了一名18歲的拉丁裔女孩，女孩當時站在千橡市的一個街角，拿著一個「黑人的命也是命」的標牌。Davis威脅該名女孩，並抓住標牌將它撕下。

Davis還被指控在4月3日，襲擊一名70歲的黑人男子，該男子當時開車在Camarillo周圍行駛，他的後車窗上塗著「黑人的命也是命」的標語。調查人員說，案件發生在Mission Oaks Boulevard上，Davis開車行駛在黑人男子的車旁邊，並對該男子大喊種族歧視和其他貶損言論。據稱，Davis還曾一度向受害人的汽車投擲物體。

Davis於4月5日在千橡市的住所被捕，同時，他還收到禁止槍枝的命令，暫時扣押他擁有的槍枝和彈藥。

相關紀錄顯示，Davis在羈押數小時後被釋放，保釋金設為5萬元。地區檢察官辦公室稱，被告Davis將於下周一在范杜拉縣高等法院提審。

黑人的命也是命 種族歧視 加州

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