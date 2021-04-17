母溺死三名幼子 稱不想他們受虐待 丈夫：妻產後抑鬱

殺死三名孩子的母親Liliana Carrillo接受媒體採訪。（KTLA-5視頻截圖）

洛杉磯 市警局（LAPD ）10日在瑞西達（Reseda）社區的一棟公寓内發現三名幼童被溺死，唯一兇嫌正是他們的母親Liliana Carrillo。現被關押在監獄 的她日前接受媒體採訪時承認自己殺死了三個孩子，目的只是不希望他們繼續受虐待。但孩子的父親稱Carrillo患有產後抑鬱。

目前被關押在貝克斯菲爾德（Bakersfield）的克恩縣監獄（Kern County Jail）的Liliana Carrillo告訴媒體，她溺死孩子，目的是使他們遠離父親。Eric Denton（孩子的父親）和他的朋友們事先告訴她，未來孩子們會發生什麼事，一切都會按照他們所說的進行。她不想讓孩子受到進一步虐待。

這對夫婦育有三個孩子，3歲的Joanna、2歲的Terry和6個月大的Sierra。他們的外婆10日在Reseda的公寓中發現三個孩子遇害。法庭文件顯示，這個不幸事件發生前，這對夫婦正在進行激烈的監護權爭奪戰。孩子的父親被安排在周日與孩子們見面，每兩周與孩子們一起度過。但是他在法庭上爭取充分監護權，他擔心孩子們在母親照顧下的安全。

孩子的父親辯稱，Carrillo患有妄想症，她把孩子們帶走，還拒絕透露孩子們住在哪裡。但是，Carrillo則指責Denton是一個酒鬼，可能會對他們的大孩子性虐待。

Denton提供的法院文件顯示，Carrillo在孩子出生後患上產後抑鬱，開始曾接受治療但不久後放棄。他聲稱，Carrillo用大麻自療。在文字和社交媒體帖子中，她說「我希望我沒有孩子」並威脅要自殺。