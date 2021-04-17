關閉一年…環球影城重啟迎賓 會員優先入園

經過一年之久的關閉，好萊塢環球影城16日終於迎來重新開放。（讀者提供）

隨著近期洛杉磯縣疫情逐步好轉，各種限制放寬，好萊塢環球影城 （Universal Studios Hollywood）在關閉一年之後，16日重新開門迎客。而且在此前一日，年票和季票的會員們已經提前預覽參觀。

南加華人許小姐是年票會員，15日提前到環球影城預覽。（讀者提供）

環球影城歡迎遊客回到主題公園，體驗其動感十足的刺激性遊樂設施和景點，包括全新的「寵物的秘密生活：擺脫牽引繩」、「侏羅紀世界－奇行」，其中包含逼真的霸王龍（Indominus rex）。目前環球影城的門票僅針對加州 居民出售，主題公園繼續在5月16日（周日）之前的特定日子裡，為年票和季票會員提供一系列免費的獎勵日。從5月17日（周一）開始，年票和季票會員將可以恢復常規使用。

南加華人許小姐是年票會員，15日她提前到環球影城預覽，去了主題公園外部的CityWalk，人流不是很多，但在關閉一年之後重新開門，也非常開心。

園方表示，雖然大多數遊樂設施將投入運營，但根據政府衛生部門對主題公園的限制，一些遊樂設施和景點將在稍後重新開放。遊客必須遵守的衛生規定包括：入園遊客須量體溫，全程都需要戴口罩，須保持社交距離 。所有食品場所，洗手間和所有其他高接觸點進行嚴格的清潔和消毒；只能在指定的用餐區進食；盡可能採用非接觸式付款方式。