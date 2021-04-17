哺乳期打疫苗 抗體可傳嬰兒 華媽接種後：感覺很好

哺乳期媽媽接種疫苗可將抗體帶給嬰兒。（江華講座截屏）

哺乳期媽媽可以接種新冠疫苗 嗎？會給初生嬰兒帶來什麼影響？美以美醫院傳染病學專家江華的回答是肯定的，哺乳期媽媽可以接種新冠疫苗。

「疫苗產生的抗體會通過母乳喂養傳給嬰兒，從某種意義上來講，嬰兒就能被動地從媽媽身上得到抗體。」江華解釋，疫苗不僅能產生抗體，接種了疫苗的人還會產生細胞免疫，但是母乳喂養的方式可能無法讓嬰兒得到細胞免疫，從這個角度上來講，嬰兒得到的保護是有限的。

江華說：「但我們非常確信，嬰兒和孩子不容易出現新冠病毒感染的嚴重症狀。」因此，注射疫苗對於哺乳期媽媽來說是非常有利的，除了可以減少自己感染或傳播新冠病毒造成的風險之外，也能通過哺乳一定程度上保護孩子免受感染。

家住聖瑪利諾市的華裔媽媽Emma有個剛出生兩月大的嬰兒，一周前，她接受醫生的建議，已經注射第一劑莫德納(Moderna)疫苗。 「我沒有任何副作用，一切都感覺很好，孩子也沒有出現不良反應。我相信醫生的建議，疫苗會同時保護我和孩子。」無論是從以往其他疫苗的使用情況，還是目前全球接種新冠疫苗的報告來看，並未發現哺乳期媽媽接種疫苗，導致孩子出現不良影響的情況。

美以美醫院傳染病學專家江華16日上午在新冠專題講座中，還談到了加州 目前沒有出現第四波疫情 浪潮。「為什麼加州疫情現狀要比其他州好？因為加州去年12月末到1月疫情高發，有太多的感染者，當時所有醫院、急救病房、救護車都不堪重負。」江華認為，正是那次新冠疫情大浪潮產生了加州的群體免疫，「當時加州疫情高峰時期，外州有些地方根本都沒有新冠肺炎患者。」江華也認為，加州疫苗推廣進展順利，也是目前沒有出現第四波疫情浪潮的主要原因之一。

此外，在專題講座中，江華分析了新冠肺炎的兩個重要階段：潛伏期和發作期。 「在症狀出現之前的五天和症狀出現之後的五天，是新冠病毒傳染性最強的時期，」因為沒有明確察覺自身已被感染，所以很難控制病毒的傳播。同時，江華還講解了目前加州的幾種常見的變種病毒，以及新冠病毒帶來的各種直接、間接後遺症。