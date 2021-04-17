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長子突染疫亡 華媽含淚堅強面對

記者王全秀子╱聖蓋博報導
24歲的莫叢威（左）因為感染新冠病毒不幸過世。（甄穗燕提供）
24歲的莫叢威（左）因為感染新冠病毒不幸過世。（甄穗燕提供）

在過去一年中新冠疫情肆虐全球，帶走無數人的生命，給無數家庭帶來沉重打擊。家住聖蓋博的華裔甄穗燕就因為這場疫情失去大兒子，心痛不已，每每提及都忍不住落淚。可是生活還要繼續，她還有三個兒子需要照顧，因此決定放下悲傷，積極面對新生活。

甄穗燕表示，她在80年代移民美國，四個兒子都在美國出生長大，年滿24歲的老大莫叢威（Justin）去年12月中因感染新冠病毒不幸過世。老大在縣政府公園上班，他感染病毒一個月前，她就非常擔心其健康安全，建議兒子不要工作，因為公園裡有很多小朋友、長者活動，每天會接觸很多不同的人。可是莫叢威表示，他就快要從試用期轉正，加上非常喜歡這份工作，不希望因此失去轉正機會。

突然某天莫叢威回到家中，發現身體不適，擔心是否感染新冠病毒，於是去做新冠測試，結果還未出來，就收到和他一起工作同事的確診通知，兩人身體不適感一模一樣。莫叢威等不及便馬上前往急診室，發現測試結果陽性。但當時莫叢威除了咳嗽，沒有其他症狀，血氧指數也是正常，醫院讓其回家隔離養病。

回家幾天後，母親看到他咳嗽減輕，以為身體逐漸恢復。但突然間，莫叢威又感覺喉嚨出現異樣的不舒服，她於是讓兒子前往急診室再次檢查，卻遭到「急診室人太多，等待時間過久」的理由拒絕，無奈之下身為母親的甄穗燕讓其子打電話給家庭醫生詢問，也遲遲未獲得醫生的回覆。

隔天一早，甄穗燕覺得不太對勁，為何還沒有兒子的病情消息。由於莫叢威住在家裡的後屋，平時他們打電話聯絡，甄穗燕在察覺不對勁，來到後屋查看兒子時，才發現他已經過世。她一邊啜泣一邊說道，「不知道他為什麼不打911求助，可能當時是在睡夢中過世。」

甄穗燕回憶兒子的過往，不論是上學還是上班，他都非常樂於助人，照顧弟弟們，常常給他們煮飯，帶他們一起外出做志工，也常常參加亞裔青少年中心的活動。

這場疫情為甄穗燕的家庭帶來沈重打擊。她說，當局到現在仍無法控制疫情，孩子們在家生活很乏悶，在家上網課對某些課程有一定難度，而老三和老四是雙胞胎，9月將升入高中，學業壓力可能會更大。她希望疫情儘快得到控制，孩子們恢復正常上學。她和小兒子也藉由參加社區活動，走向戶外，放下疫情帶來的陰霾。

甄穗燕（右）和小兒子一起走向戶外參加活動，放下疫情帶來的陰霾。（記者王全秀子／攝...
甄穗燕（右）和小兒子一起走向戶外參加活動，放下疫情帶來的陰霾。（記者王全秀子／攝影）

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