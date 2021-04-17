拉美裔參議員帕迪拉：仇視亞裔 不能容忍

聯邦參議員Alex Padilla提及有關移民法改革的進展，以及近日全美關注度高的歧視亞裔仇恨犯罪。（視頻截圖）

加州史上首位拉美裔聯邦參議員 帕迪拉（Alex Padilla），16日受邀少數族裔媒體線上會議，提及有關移民法改革的進展，以及近日全美關注度很高的歧視亞裔仇恨犯罪 。

帕迪拉介紹自己來自西裔移民家庭 ，他的父親是一名廚師，母親為別人住宅打掃衛生（housekeeper）。父母成功培育了三名子女。他的姐姐是一名教育家，弟弟是洛杉磯市議員辦公室幕僚長，而他自己也先後擔任洛杉磯市議員、加州參議員、州務卿，如今任命為聯邦參議員。

同時他也是移民、公民及邊境安防司法小組委員會主席，他出台的第一個立法提案要求將超過500萬基本必要的勞工人士的身分合法化，就如同他的父母一樣。帕迪拉指出，移民改革為超過500萬基本必要行業的勞工人士的身分合法應該付諸行動，而不僅僅停留在口頭言語上。因此他上任參議員後，提出的第一個法案就是移民改革。他強調，尤其是現在疫情需要振興經濟，而美國也需要他們的付出，幫助美國從疫情中走出重建經濟。

提到近日全美發生的歧視亞裔的仇恨犯罪，帕迪拉強烈譴責針對任何人的仇恨犯罪，尤其是針對亞太裔社區，種族主義和仇恨犯罪最近呈上升趨勢，在任何地方，任何時間，任何地方都不應該出現。帕迪拉表示，他與參議員同仁聲援亞太裔社區立法，參院14日以92比6票表決通過，同意進一步討論加強聯邦行動對抗歧視亞裔的仇恨犯罪法案，將明確表示在美國的任何地方都不會容忍仇恨和種族主義，譴責一切形式的反亞裔的歧視行為。